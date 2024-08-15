Инфекционист рассказал, какие вирусы активизировались к концу лета

В последние пять недель Роспотребнадзор отмечает постепенный рост заболеваемости COVID-19, который регистрируется на низких значениях. Рост заболеваемости коронавирусом в России связан с сезонностью вируса. Эпидемиологическая ситуация в стране остается стабильной. «Вечерняя Москва» узнала у врача-инфекциониста Елены Мескиной, какие вирусы сейчас активизировались в столице.

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По ее словам, на данный момент существенного подъема заболеваемости, которая связана с высокими показателями госпитализации, в Москве не наблюдается.

— В больницах Москвы и области не наблюдается загруженности в связи с подъемом заболеваемости какими-либо вирусами. Это свидетельствует о том, что даже если люди заражаются какими-либо инфекциями, то они протекают не тяжелее, чем ранее, — сказала она.

Инфекционист отметила, что сейчас регистрируют случаи заражения энтеровирусами, которые обычно возрастают в летний период.

Специалист добавила, что увеличение случае заражения коронавирусом связано с сезонностью и более активным передвижением россиян на отдых в другие страны.

— Рост заболеваемости коронавирусом — это закономерное явление. Вирус меняется, и эти волны заболеваемости естественным образом проявляются. Также в летний период большое количество людей путешествуют, этот фактор также влияет на рост случаев заражения в Москве, — объяснила Мескина.

Заболеваемость COVID-19 начала расти во всем мире, предупреждает Всемирная организация здравоохранения. Эксперты считают, что количество случаев заражения будет увеличиваться и дальше, в скором времени у коронавируса могут появиться более тяжелые штаммы. Действительно ли существует угроза и стоит ли миру ждать новой пандемии, «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами.