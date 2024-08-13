Стало известно, для кого больше всего опасен ротавирус

Ротавирус особо опасен для детей в первый год жизни, рассказал в беседе с «Радио 1» главный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области Андрей Продеус. По его словам, также этот вирус смертельно опасен для пожилых людей.

Иммунолог объяснил, что эта инфекция проявляется не только недомоганием и температурой, но и нарушением стула. Иногда поносы, вызванные ротавирусом, могут стать причиной обезвоживания.

Если мы говорим о детях, то потеря 10% массы тела уже угрожает жизни. А теперь посчитайте: 10% массы среднестатистической девушки, которая весит 50-55 кг, — примерно 5 кг, что достаточно много. А если малыш весит, к примеру, 10 кг, потерять литр жидкости вполне реально, и это уже смертельно опасно, — отметил иммунолог.

Продеус добавил, что инфекция также опасна для гипертоников и людей, которые склонны к тромбозам.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, чтобы избежать ротавируса на курортах, необходимо брать на отдых лекарства от отравлений. По его словам, также важно попросить провести в номере отеля нормальную уборку, поскольку там тоже могут быть бактериальные инфекции. Врач отметил, что можно посещать бассейн, только если там работает система очистки и за ним хорошо ухаживают.