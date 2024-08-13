Врачи обнаружили в кишке у россиянки опухоль размером с новорожденного

Новообразование как-то смогло уместиться в тонкой кишке пенсионерки. Ещё удивительнее то, что та смогла проходить с ним не один год. Опухоль, конечно, не сразу стала настолько крупной, но болезненные ощущения появились давно. Подробности рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

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Симптомы

Пенсионерка рассказала, что два года назад у неё появились периодические боли внизу живота. К врачу она не пошла, решила пить обезболивающие.

Но потом к болям добавилась ещё одна проблема — увеличившийся живот. И то и другое мешало ей комфортно жить. В итоге пенсионерка всё-таки обратилась за помощью к медикам.

Диагноз

В Московском областном онкодиспансере выяснили, что у женщины опухоль диаметром 40 сантиметров. Ей поставили диагноз «саркома тонкой кишки».

Операция

Онкохирурги удалили опухоль. Операция прошла успешно. Дальше пенсионерке будут делать химиотерапию, рассказала заведующая отделением онкогинекологии № 4 Ирина Карьгина.

А до этого томские врачи помогли 50-летней женщине с опухолью весом 6 кг. Подробности можно узнать здесь.