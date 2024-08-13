Почему нельзя удалять родинки самостоятельно

Без консультации у специалиста удаление родинок, в том числе с помощью домашнего коагулятора, опасно – это повышает риски развития онкологии. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заведующий кафедрой дерматовенерологии МОНИКИ имени Владимирского Антон Молочков.

«Основная опасность в том, что без профессиональных знаний отличить безобидные доброкачественные новообразования от злокачественных невозможно. А неполное или поверхностное удаление новообразований с злокачественным потенциалом может быть толчком к их росту или прогрессированию злокачественности. Кроме того, возможны различные инфекционные осложнения и формирование гипертрофических рубцов», – сказал Антон Молочков.

По словам врача, обычные родинки удалять не стоит. Однако если у человека слишком много родинок или родимых пятен, то следует регулярно проходить осмотр у специалиста – примерно раз в четыре–пять месяцев.

«Особенно важно провести осмотр после периода активной инсоляции. Если родинка начала как-либо меняться – увеличиваться, уменьшаться, менять цвет, воспаляться и так далее, – нужно срочно обратиться к врачу», – добавил Антон Молочков.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что на маркетплейсах стали продаваться портативные коагуляторы для удаления родинок и папиллом в домашних условиях.