Девушке удалили кишечник из-за симптомов редкой болезни

В Великобритании 24-летней Матильде Кром удалили кишечник после того, как у нее появились симптомы редкой болезни, которую не могли диагностировать два года. Историю пациентки опубликовал таблоид The Sun.

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Девушка вспоминает, что впервые симптомы редкой болезни появились у нее в 14 лет. Тогда она подумала, что съела слишком много пиццы на каникулах в Италии. Ее состояние не улучшалось: дефекации происходили по 30 раз за сутки, она стремительно худела и за пару дней потеряла почти три килограмма.

По словам Кром, вскоре стало очевидно, что с ней происходит что-то серьезное, но врачи не могли найти причину. Они списывали симптомы пациентки сначала на менструальные боли или синдром раздраженного кишечника, затем заподозрили у нее непереносимость глютена. Настоящий же диагноз поставили лишь спустя два года — болезнь Крона, тяжелое хроническое воспаление желудочно-кишечного тракта. «Когда мне наконец поставили диагноз, я заплакала от облегчения», — вспоминает девушка.

Хотя диагноз помог начать лечение, Кром становилось все хуже. В 16 лет она едва не лишилась жизни из-за начавшегося сепсиса, из-за этого ей пришлось сдавать экзамены прямо в больничной палате.

Вернувшись из больницы, девушка продолжала худеть и бороться с болями в животе и диареей. В 20 лет она вновь попала в больницу в крайне истощенном состоянии. «В какой-то момент я думала, что мое тело больше не может справляться. Родителей срочно вызвали в больницу, чтобы они попрощались и приготовились к худшему», — призналась Кром.

Девушка убеждена, что ей тогда повезло, и после курса сильных антибиотиков она наконец пошла на поправку, вернулась к нормальному весу, увлеклась альпинизмом и даже в одиночку отправилась путешествовать на машине. Однако в марте 2024 года врачи сообщили ей, что воспаление в кишечнике усилилось, поэтому ей необходимо сделать гемиколэктомию — операцию по удалению толстой кишки.

Сейчас Матильда восстанавливается после хирургического вмешательства и, несмотря на трудности, планирует вернуться к активной жизни. «Мне предстоит долгое лечение, но если это поможет мне жить более-менее нормальной жизнью и путешествовать по миру, это того стоит», — заключила она.

Ранее сообщалось, что врачи приняли агрессивную форму рака кожи у молодой женщины за обычную бородавку. По словам пациентки, позже выяснилось, что у нее акральная меланома третьей стадии.