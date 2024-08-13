Ученые назвали 17 препаратов, способные вызвать тяжелое поражение печени

Ученые ряда ведущих американских университетов и министерства по делам ветеранов США выявили 17 лекарственных препаратов, которые наиболее негативно влияют на состояние печени. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Internal Medicine.

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Исследователи проанализировали данные электронных медицинских карт почти 8 миллионов человек, предоставленных Управлением по охране здоровья ветеранов США. Данные об участниках были собраны с 2000 по 2021 год. Ученые составили список из 194 препаратов, наиболее часто назначаемых в США, и отследили, какое влияние их прием оказывал на состояние здоровья людей, не страдающих заболеваниями печени или желчевыводящих путей.

Авторы исследования также зафиксировали все случаи госпитализации участников по причине тяжелой острой печеночной недостаточности. Среди исследуемой популяции таких госпитализаций оказалось 1739 с широком разбросом по заболеваемости в зависимости от принимаемых лекарств.

Ученые обнаружили, что наибольший риск для здоровья печени представляли 17 препаратов, 11 из которых ранее не были отнесены в категорию высокой гепатотоксичности. Опасными признали метронидазол, использующийся для лечения лямблиоза, трихомонадного вагинита, язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки.

В группу препаратов с высокой гепатотоксичностью также попали ставудин (противовирусное), эрлотиниб (использующийся для лечения рака поджелудочной железы и легкого), леналидомид или талидомид (противоопухолевое); хлорпромазин (антипсихотик); прохлорперазин (нейролептик) и изониазид (противотуберкулезный препарат).

Также исследователи назвали восемь типов лекарств, оказавшихся наименее токсичными для печени. В их числе значились некоторые статины (препараты для снижения уровня холестерина), антибиотики и противогрибковые.