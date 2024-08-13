Врачи предупреждают о всплеске простудных заболеваний

Врачи уверены, что первый осенний месяц принесет с собой всплеск заболеваемости простудными заболеваниями. О предстоящей очередной волне ОРВИ и ОРЗ предупредил возглавляющий Липецкую инфекционную больницу Андрей Филатов.

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По словам специалиста, в первую очередь рост заболеваемости будет связан с возобновлением учебного процесса в школах, сообщает портал Gorod48.ru.

«Дети и молодежь приносят инфекции домой, из-за этого начинает болеть взрослое население», — объяснил врач.

При этом Филатов считает, что дети и взрослые будут болеть не только ОРВИ и ОРЗ, но и коронавирусом. Об этом свидетельствует статистика последних лет.

Между тем, о том, что в России может случиться очередная пандемия ковид, ранее предупреждал и вирусолог Александр Чепурнов. Уже сейчас замечено рост заболеваемости в стране.

При этом среди зараженных преобладают новые варианты ковид, которые эксперты объединили в группу FLiRT.

Они отличаются высокой высокой заразностью и стремительным распространением. При этом распознать виурс не так просто, так как он проявляется нетипичными симптомами.

В первую очередь, это диарея, рвота, боль в животе. Поэтому нередко больные путают ковид с кишечными расстройствами.

Причиной быстрого распространения вируса ученые называют ослаблением иммунитета человека, так как предыдущие месяцы заболеваемость была на низком уровне.

В то же время эксперты успокаивают, что «Флирт» вряд ли станет причиной резкого подъема заболеваемости. Зато вызвать затяжную волну, которая продержится несколько месяцев, вполне может.