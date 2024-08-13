Назван главный тревожный симптом рака шейки матки

Рак шейки матки на первых стадиях может протекать без симптомов, рассказал NEWS.ru онколог Видновской КБ Минздрава МО Аслан Загаштоков. Он отметил, что главные признаки данного вида онкологии — кровянистые выделения из половых органов независимо от менструального цикла.

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Как правило, рак шейки матки на ранних стадиях никак не проявляться. Основная симптоматика — кровянистые выделения из моче-половых путей, в том числе после полового акта, не связанные с циклом. В таких случаях нужно срочно обращаться к гинекологу и провести различные обследования. Если есть какие-то проявления, то это, скорее всего, не начальные стадии, —

Ранее заслуженный врач России, главный врач Клинической больницы им. Виноградова профессор Ольга Шарапова заявила, что раннее обнаружение онкологии существенно увеличивает шансы на выживание. По ее словам, своевременная диагностика заболевания — это ключевой фактор успешного лечения и роста качества жизни больного.

До этого врач-онколог Иван Карасев рассказал, что алкоголь может спровоцировать развитие различных онкозаболеваний. По его словам, из-за чрезмерного употребления алкоголя могут возникнуть карциномы губы и рак пищевода.