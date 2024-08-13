«Тихие убийцы»: опасные болезни, протекающие без симптомов

Неинфекционные болезни, в отличие от инфекционных, могут очень долго развиваться незаметно для их обладателя и проявиться уже в манифестной форме или сразу в стадии осложнений, заявила NEWS.ru терапевт Ольга Чиркова. По ее словам, могут быть какие-то симптомы, но они не специфические, и на них обычно не обращают внимания.

В качестве примера эксперт привела камни в желчном пузыре или в почках, которые могут долго «зреть», а потом проявиться желчной или почечной коликой. Хотя в начальном периоде желчнокаменной болезни может беспокоить тошнота, изжога, тяжесть в правом боку, горечь во рту, добавила Чиркова. Но самые опасные в этом смысле заболевания — артериальная гипертония и сахарный диабет, подчеркнула терапевт.

Гипертонию кардиологи называют «тихим убийцей» из-за того, что много лет единственным признаком может быть повышенный уровень кровяного давления. Если его не измерять или измерять нерегулярно, узнать о болезни можно в отделении острого инфаркта миокарда или сосудистых катастроф. Ежегодно от осложнений гипертонии умирает около 10 миллионов человек в мире. Самые опасные из них — инфаркт миокарда и мозговой инсульт, — рассказала Ольга Чиркова.

Кроме того, повышенный уровень давления отрицательно влияет на сетчатку глаза и почки, продолжила врач. С учетом того что каждый второй человек в возрасте старше 60 лет имеет повышенное давление, масштаб проблемы становится очевиден, посетовала эксперт.

Половина из этих людей не знает о болезни, из тех, кто знает, половина не принимает лекарства на постоянной основе, только 10% добиваются контрольных цифр давления, проинформировала Чиркова.

Она назвала еще одно заболевание, которое может длительно время себя не проявлять, — сахарный диабет. Первые признаки — усталость, склонность к мелким, плохо заживающим ранкам, жажда и обильное мочеиспускание, предупредила Ольга Чиркова.

Прыщи на подбородке чаще всего появляются у подростков и при расстройстве ЖКТ, заявил ранее профессор медфака Государственного университета просвещения, терапевт Станислав Ионов. По его словам, в толстом кишечнике порядка трех килограммов полезной флоры, ее нарушение, например в результате приема антибиотиков, которые воздействуют не только на очаг воспаления, но и на полезную микрофлору, ведет к нарушению синтеза биологически активных веществ и витаминов: группы В, никотиновой кислоты и других.