Врач-диетолог объяснила, чем опасно отсутствие аппетита по утрам

Отсутствия аппетита по утрам может говорить о серьезных проблемах со здоровьем.

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«Распространенной причиной нарушения аппетита является резкое колебание сахара (глюкозы) в крови из-за интенсивного приема сладких продуктов», — рассказала преподаватель кафедры терапии Государственного университета просвещения, врач-диетолог Светлана Буданцева.

Кроме того, отсутствие аппетита может быть вызвано курением и употреблением спиртных напитков, плотным и поздним приемом пищи, частыми нарушениями в режиме питания, большим количеством выпитого накануне кофе, недосыпом, стрессом и тревогой, недостаточной двигательной активностью и недостатком свежего воздуха, возрастными изменениями, пишут "Известия".

«Полное отсутствие аппетита — тревожный знак, симптом, который говорит о возможном наличии серьезных заболеваний — к примеру, гипотериоза. Помимо ухудшения аппетита другими признаками снижения функции щитовидной железы являются постоянная усталость, зябкость (повышенная чувствительность к холоду), запоры, боли в суставах, отечность, сухость кожи. Это также могут быть ревматические заболевания, заболевания печени и желчевыводящих путей, кишечные инфекции, гепатиты, заболевания почек и так далее», — сказала Буданцева.

Ранее «СП» писала, что назван продукт, который переворачивает работу кишечника.