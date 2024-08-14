Офтальмолог объяснил, почему возникает боязнь яркого света

Многие из нас, выходя из темного помещения на свет, испытывают чувство дискомфорта — и это абсолютно нормальная реакция. Однако бывают ситуации, когда человек не может находиться там, где светло и ярко. Главный врач клиники микрохирургии глаза «АйМед», врач-офтальмолог высшей квалификационной категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук Элина Санторо рассказала «Вечерней Москве», в чем причина такого состояния и что с этим можно сделать.

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По мнению специалиста, яркий свет, а именно его чрезвычайные, запредельные яркости, не переносит любой человек, даже с нормальным здоровьем и здоровыми глазами.

— Сюда можно отнести, например, свет фар или яркий свет рампы. Когда у человека возникает ослепление из-за агрессивного освещения, это вполне нормально. Другое дело, когда появляется светобоязнь, — заметила Санторо.

Из-за чего это происходит

Боязнь света, как пояснила врач, может появиться в определенных ситуациях из-за применения некоторых лекарственных препаратов.

— В частности, препаратов, которые расширяют зрачок, — уточнила офтальмолог. — Механизм светобоязни в данном случае связан с тем, что зрачок расширен и поток света, проникающий в глаз, гораздо больше, чем тот, который существует в физиологических условиях нормального диаметра зрачка. В этом случае бить тревогу не стоит: когда закончится лечение или диагностика, а зрачок сузится, то светобоязнь прекратится сама собой.

Когда светобоязнь не связана с агрессивным светом либо с действием каких-то лекарственных препаратов, то нужно задуматься о ряде заболеваний, которые могут их вызывать, подчеркнула врач. Это могут быть:

Болезни нервной системы, такие как мигрень;

Более грозные заболевания — например, менингит и энцефалит;

Офтальмологические проблемы, которые, возможно, присутствуют у пациента — начиная с достаточно простых, таких как блефарит, конъюнктив, конъюнктивит, кератит до более серьезных заболеваний, которые поражают сосудистую оболочку глаза — воспаления радужки и цилиарного тела, иридоциклит.

Что предпринять

Когда у пациента есть жалобы на светобоязнь, он не переносит яркого света, то не нужно самостоятельно ставить какие-либо диагнозы, выяснять, с чем связано данное состояние, предупредила офтальмолог.