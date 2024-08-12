Врач перечислила признаки тромбоза легочной артерии

Боль или давление в груди, давление, одышка и учащенное сердцебиение могут сигнализировать о тромбозе легочной артерии, а боль в ногах, покраснение или отек — о тромбозе глубоких вен. Об этом изданию Health News рассказала доктор Рэйчел Розовски, гематолог и исследователь Массачусетской больницы общего профиля.

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Врач объяснила, что тромбы (сгустки крови) могут образоваться при повреждении кровеносного сосуда. Это запускает цепочку событий, которые побуждают белок, называемый тромбином, накапливаться на травмированном участке. Тромбин, в свою очередь, активирует тромбоциты. Они образуют пробку, закрывающую место повреждения. Другой белок, называемый фибрином, образует специальную «сетку», надежно скрепляющую тромбоциты.

В норме эти сгустки растворяются после заживления повреждения, однако в некоторых случаях тромбы могут образовываться и без острой травмы. Рак, аутоиммунные заболевания, высокое кровяное давление, COVID—19 и ожирение повышают вероятность тромбоза.

Розовски предупредила, что отделение тромба от первоначального места закрепления грозит инфарктом или инсультом. При тромбозе глубоких вен, обычно сопровождающемся болью в ногах, покраснением или отеком, отделившиеся сгустки крови могут достичь в легких и спровоцировать тромбоэмболию легочной артерии (ТЭЛА).

По словам врача, это состояние опасно для жизни и здоровья. Оно сопровождается нарушением кровоснабжения легочной ткани, развитием некроза (отмирания тканей), возникновением дыхательной недостаточности. Заболевание может развиваться остро или постепенно, в течение нескольких часов или дней. Типичными симптомами ТЭЛА выступают чувство распирания или боль в груди, учащенное сердцебиение и одышка.

Гематолог отметила, что такие признаки нельзя оставлять без внимания. Своевременное обращение за медицинской помощью повышает шансы на успешное лечение и помогает избежать нежелательных последствий.

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