Как понять, что человеку нужна психотерапия

Люди обращаются к психотерапевту по разным причинам. Это может быть тяжёлое жизненное событие, травма, проблемы с отношениях, эмоциональная нестабильность и пр.

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Может быть непросто понять, необходима ли вам психотерапия прямо сейчас. Однако если вы читаете этот материал, то, вероятно, самое время пойти к специалисту. Ведь вас очевидно что-то беспокоит и вы хотите получить помощь.

Иногда наш разум работает против нас. Психотерапия помогает понять, почему вы думаете, чувствуете или действуете так, а не иначе, а также может дать вам навыки, которые позволять всё это делать здоровым образом.

Каждый человек испытывает негативные эмоции. Но они могут стать проблемой, если у вас плохое психическое здоровье. У вас хорошее психическое здоровье, если вы наслаждаетесь жизнью, ощущаете связь с другими, хорошо справляетесь со стрессом, имеете чувство цели, чувство самого себя и крепкие отношения.

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При плохом психическом здоровье может быть тяжело адаптироваться к разрыву, переезду, утрате, родительству. Терапия помогает улучшить психическое здоровье, развить устойчивость и поддерживать состояние благополучия.

Психическое заболевание — это мучительные нарушения в мыслях, чувствах и восприятии, которые мешают повседневной жизни. Есть разные виды подобных болезней. Они могут включать в себя ощущение безнадёжности, апатии, гнев, стресс, чувство вины, тревожность, истощение. Все психические болезни — это веская причина обращения за помощью.

Спросите себя: испытываю ли я сложности с преодолением жизненных трудностей? Если ответ «да», то идите к психотерапевту.

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