Синдром раздраженного кишечника: что это и как его лечить?

Одно из самых распространенных заболеваний пищеварительной системы и при этом одно из самых парадоксальных. У него нет очевидных причин, его сложно диагностировать, а лечение требует индивидуального подхода. Синдром раздраженного кишечника, или СРК, значительно ухудшает качество жизни: из-за него переносятся планы и важные встречи, срываются поездки и массовые мероприятия. Преследовать этот недуг может годами. Как выявить проблему и можно ли от нее избавиться? Об этом MIR24.TV спросил специалистов.

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Патология, которую сложно не заметить

Синдром раздраженного кишечника – это хроническое заболевание, при котором нарушается взаимосвязь между головным мозгом и нервной системой кишки. Подробнее о нем рассказывает врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Регина Хлынова:

«СРК является лидирующим по распространенности расстройством в группе функциональных, проще говоря – психосоматических болезней пищеварительной системы. В мире хотя бы раз в жизни симптомы СРК испытывали от 7 до 32% человек, в России – от 18 до 22 % взрослого населения».

Как отмечает врач, симптомы у этого функционального заболевания достаточно яркие, и не заметить их человеку довольно сложно.

«Кишечник работает неправильно, но при этом имеет абсолютно нормальное строение по данным колоноскопии и других важных анализов. Поэтому человек, конечно же, не может не знать, что у него СРК», – уверена специалист.

По словам врача-гастроэнтеролога и диетолога Виктории Филипповой, данный синдром может проявляться болью в кишечнике, вздутием, усиленным газообразованием, послаблением или закреплением стула, либо их чередованием, а также наличием патологических примесей в стуле, например появлением слизи.

«Такой синдром является диагнозом исключения, когда кишечник полностью обследован (проведена колоноскопия), исключены инфекционные агенты, глистные и паразитарные инвазии, аутоиммунные заболевания кишечника и другие», – комментирует врач.

При чем тут психотерапия?

Единой причины СРК нет, отмечает Регина Хлынова. По ее словам, развитию заболевания может способствовать множество факторов. Среди них:

Генетическая предрасположенность; Врожденные особенности психики; Хронический эмоциональный стресс; Психологические травмы и насилие в прошлом; Перенесенные кишечные инфекции; Нарушение микрофлоры кишечника; Нездоровая диета с избыточным содержанием жирной пищи и быстрых углеводов.

«Все эти состояния приводят к феномену гиперчувствительности – когда кишка человека реагирует на не болевой стимул (например, пузырек газа или нормальное сокращение) как на боль», – поясняет гастроэнтеролог.

При этом специалист подчеркивает, что лечение проблемы обязательно должно включать в себя психотерапевтические методики. «Именно неадекватная реакция на стресс приводит к дисбалансу взаимодействия «головной мозг – кишечник», – добавляет она.

«Данная проблема очень сильно завязана на стрессовом факторе и, как правило, симптомы возникают после стресса, – подтверждает Виктория Филиппова. – Чаще подвержены данному синдрому женщины, поскольку они более эмоционально лабильны, чем мужчины».

Комплексный подход

К сожалению, единого лечения от СРК не существует, однако выявлено несколько методов, которые помогают управлять симптомами и улучшают качество жизни. Подробнее о них рассказывает врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов:

Изменения в образе жизни: регулярные физические упражнения, уменьшение стресса, хороший сон; Диета: питание играет важную роль в управлении симптомами СРК. Врач может рекомендовать избегать продуктов, которые вызывают у вас симптомы (например, молочные продукты, газированные напитки, бобовые) или же диету с низким содержанием жира, богатую растворимой клетчаткой; Лекарства: врач может назначить лекарства для уменьшения болей в животе, диареи или запора;

«Важно отметить, что некоторые люди могут полностью избавиться от симптомов СРК с помощью изменений в образе жизни и диете. Другим же может потребоваться регулярная медицинская помощь для контроля за симптомами, – комментирует специалист. – Не существует одной диеты, которая помогает всем людям с СРК. Каждый человек индивидуален, и то, что работает для одного, может не работать для другого. Важно найти правильный баланс в питании, который поможет управлять симптомами СРК».

О том, что к лечению синдрома раздраженного кишечника нужно подходить комплексно, говорит и врач Виктория Филиппова: «Нужно не только использовать лекарства и соблюдать диету, но и подключать психотерапию. Это очень важный момент, который нельзя игнорировать».