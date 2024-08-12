Что такое психосоматика и как переживания могут стать причиной болезней

Пока одни считают психосоматику выдумкой, другие придерживаются мнения, что «все болезни из головы». Разбираемся, что говорит об этом современном недуге наука и какие боли действительно могут быть тесно связаны с психикой.

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Что такое психосоматика?

Стресс и тревога — недуги современного мира — негативно сказываются и на физическом здоровье. Накапливая психическое напряжение, тело сигнализирует о том, что что-то идет не так. Тревожного человека могут мучать головные боли, бессонница, потеря аппетита, нарушение сердечного ритма. Неприятные ощущения также могут возникать точечно. Зачастую врачи у таких пациентов патологий не выявляют и рекомендуют обратиться к неврологу или психотерапевту.

Однако бывает и так, что психосоматические симптомы перерастают в реальные заболевания. Риск повышается при хронической тревожности, которая наблюдается практически у всех современных людей. Дело в том, что в древние времена стресс «‎включался»‎ исключительно во время угрозы жизни. Сейчас же в действительно опасные ситуации человек попадает крайне редко. А потому небольшой дискомфорт, например, серьезный телефонный разговор, воспринимается организмом так же, как и нападение стаи волков.

Как связаны тело и психика?

У каждого человека есть свой генетический код, в котором «прописано», как будет происходить биохимия нейромедиаторов. В случае с психосоматическими расстройствами главную роль играют кортизол, который повышает поступление глюкозы в кровь и подавляет иммунные функции, и адреналин, вызывающий сердцебиение, усиливающий кровоток и расширяющий дыхательные пути и зрачки. У некоторых людей выброс этих гормонов более яркий и сильный, а потому в случае, когда одни не переживают по поводу той или иной ситуации, другие реагируют на нее остро. Как следствие, эмоции «проявляются» в виде физических ощущений.

Как стресс влияет на здоровье?

Источники беспокойства поджидают нас повсюду, и тело находится в постоянном напряжении. Но организм устроен таким образом, что между реагированием на стресс ему для нормального функционирования необходим период покоя. В противном случае мы попросту не успеваем прийти в нормальное состояние. Так работа над восстановлением на пределе и разрушает практически все возможные процессы в организме — как психические, так и физические. Проще говоря, тело попросту изнашивается.

Таблица психосоматики

Болеть, на первый взгляд без явных причин, может все что угодно. Однако некоторые исследователи уверены: природа психосоматических недугов связана с определенными переживаниями. Самая популярная теория взаимосвязи физического и эмоционального принадлежит Луизе Хей, психологу и меценату. Болезнь, пишет она, дается каждому человеку для того, чтобы он задумался над ее психологическими причинами. К слову, у мужчин и у женщин, вопреки заблуждениям, природа психосоматики не отличается.

Какие бывают психосоматические расстройства?

В таблице психосоматики Луизы Хей в алфавитном порядке расписаны более ста болезней, их вероятные причины и даже даты аффирмации, которые помогут избавиться от недуга. Вот наиболее распространенные недуги и объяснение, почему, по мнению психолога, они возникают:

ангина или тонзиллит (излишнее старание избегать грубости);герпес (сильнейшее желание делать все плохо, невысказанная горечь);депрессия (гнев, который вы, по вашему мнению, не имеете права чувствовать);печень (сопротивление переменам, страх, гнев, ненависть);женские болезни (неприятие самой себя, отказ от женственности);головные боли/мигрени (недооценка себя, самокритика, страх);угри/прыщи (несогласие с собой, отсутствие любви к себе);сердце (старые эмоциональные проблемы, дефицит радости, черствость, вера в необходимость напряжения);суставы/артрит (чувство, что тебя не любят, критика, обида);цистит (тревожное состояние, зацикленность на старых идеях, страх дать себе свободу);варикозное расширение вен (пребывание в ненавистной вам ситуации, неодобрение, чувство перегруженности и задавленности работой);язва (страх, твердая уверенность, что вы ущербны);диабет (тоска по несбывшемуся, сильная потребность в контроле, глубокое горе);зубы (продолжительная нерешительность, неспособность распознавать идеи для их последующего анализа и принятия решений);почки (критика, разочарование, неудачи);зрение/ячмень/конъюнктивит (злость);ком в горле (страх и отсутствие доверия к процессу жизни);лишний вес (потребность в защите, отрицание себя, нежелание чувствовать и подавленное стремление достичь желаемого).

Бывают ли психосоматические боли?

Болевое расстройство как раз и проявляется в виде продолжительных, хронических ощущений, которые могут длиться более шести месяцев. Психосоматическое недомогание, как правило, это не острая боль, а тупая и ноющая, а потому мучительна. Вкупе с неприятными ощущениями возникают проблемы в социальной жизни — из-за фонового дискомфорта пациент становится более раздражительным и зацикливается на проблеме. Это усиливает ощущение, что человек нездоров — так рано или поздно он обращается за помощью.

Как распознать психосоматические боли?

Разобраться в природе боли может быть непросто даже профессионалам, поэтому единственно верным решением будет обратиться за помощью к медикам, а лучше и нескольким, которые определят истинную ее причину. Однако типичным признаком психосоматической боли считается слабый эффект от обезболивающих и противовоспалительных средств, которые дают лишь незначительный, краткосрочный эффект. Если физиологических причин нет — за дело берется врач-психиатр.

Психосоматика у детей

Главное отличие психосоматики у детей в том, что они не всегда могут самостоятельно справиться с психологическим дискомфортом, переживаниями, отрицательными эмоциями и к тому же не обязательно понимают, что происходит. В остальном такие расстройства у малышей имеют ту же природу, что и у взрослых. Тем не менее в процессе лечения ответственность лежит на родителях. Они должны внимательно наблюдать, какие события предшествуют появлению или обострению состояния ребенка.

Как понять, что это психосоматика?

«Пенять» на психику, как только у вас появились первые симптомы того или иного заболевания, рано. Психосоматику можно предположить только тогда, когда не найдено других причин недомогания, — методом исключения. Поэтому не лишним будет обратиться за вторым мнением и провести повторное обследование в другой клинике. Но если сразу несколько врачей уверяют, что физически вы полностью здоровы — важно обратиться к психиатру или хотя бы психологу, которые помогут поставить диагноз.

Как лечить психосоматику?

Самостоятельно справиться с недугом, скорее всего, не выйдет. Можно постараться минимизировать количество стресса и как следует отдохнуть, но гарантий, что ситуация таким образом стабилизируется, нет. Лечить психосоматику может только врач-психиатр. Стандартная схема лечения подразумевает не только медикаментозное лечение для облегчения болезненных симптомов, но и курс психотерапии.