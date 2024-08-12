Какие болезни может вызвать дефицит магния в организме

Австралийские ученые назвали болезни, которые может вызвать нехватка магния в организме
Ученые из Австралии выяснили, что дефицит магния в рационе может не только увеличить риски заболевания диабетом, Паркинсоном и Альцгеймером, но также ускоряет биологическое старение организма. Соответствующее исследование было опубликовано в издании European Journal of Nutrition.
К таким выводам научный коллектив пришел, изучив образцы крови 172 человек среднего возраста. Оказалось, что снижение уровня магния приводит к повышению гомоцистеина, который «ломает» ДНК и провоцирует развитие множества опасных болезней.
Магний является важнейшим компонентом организма, который укрепляет зубы, способствует нормальной работе мышц, включая сердечную, а также нормализует уровень глюкозы в организме. Его естественными источниками являются, цельнозерновые продукты, темный шоколад, различные орехи, а также листовая зелень.
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