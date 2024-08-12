Как не заразиться ОРВИ рядом с больным

Основной путь передачи вирусов — воздушно-капельный, поэтому регулярное проветривание поможет не заразиться. Об этом рассказала врач Таисия Дмитриева.

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При этом она отметила, что большинство инфекций передаются контактно и через общие предметы. Поэтому, находясь в одной квартире с больным ОРВИ или другими вирусами, также необходимо чаще проводить влажную уборку, обрабатывать поверхности антисептиком. Полезно чаще мыть руки и лицо.

По возможности для больного стоит выделить отдельное помещение, а также индивидуальную посуду.

— Кроме того, после совета с терапевтом необходимо повышать собственную иммунную систему, — добавила врач в комментарии NewsNN.

До этого вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что текущая волна COVID-19 в России может продлиться до осени. По его мнению, коронавирус, ставший эндемичным, будет присутствовать в нашей жизни постоянно, передает газета «Петербургский дневник».

Санитарно-карантинный контроль на воздушных судах, прибывающих в Россию, усилили в Москве в международном аэропорту Внуково в связи с распространением энтеровирусных инфекций. Об этом в субботу, 10 августа, сообщает Роспотребнадзор.