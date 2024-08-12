Названа наиболее частая причина выпадения волос у мужчин

Врач-трихолог и основатель Евразийской Трихологической Ассоциации Ольга Кохас опровергла популярное мнение о том, что преждевременная потеря волос у мужчин связана с фазой роста волос или стрессами.

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По словам Кохас, основным фактором, способствующим облысению, является уровень тестостерона. Она отметила, что ранняя потеря волос у некоторых мужчин не связана с возрастом или другими причинами, а является следствием гормональных изменений, связанных с тестостероном. Врач также добавила, что многие мужчины ошибочно считают свою лысину признаком мужественности, тогда как проблема может быть обусловлена гормональным дисбалансом.

Кохас также подчеркнула, что мужчины в целом имеют меньше проблем с волосами по сравнению с женщинами, что связано с их общим здоровьем, сообщает «Радио 1».

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