Влияют ли магнитные бури на здоровье и самочувствие людей, рассказал астроном, доктор физико-математических наук, профессор Иркутского государственного университета Сергей Язев.

Он объяснил, что Земля - это сильный магнит со своим магнитным полем, покрывающим планету и распространяющимся от нее на десятки тысяч километров вверх. Во время магнитной бури магнитное поле планеты на несколько часов изменяется по направлению и силе. В 99% случаев на магнитное поле Земли влияет Солнце. И магнитные бури чаще всего связаны со вспышками на нем.

Степень влияния магнитных бурь на состояние людей до конца не изучена, отмечает ученый, в научном сообществе нет единого мнения на этот счет. Более того, многочисленные исследования, которые проводились как в этом веке, так и в прошлом, часто не выявляли взаимосвязи между солнечной активностью и ухудшением самочувствия людей, сказал он изданию aif.ru.

Но, несмотря на это, многие люди утверждают, что во время магнитных бурь им становится плохо. По мнению Сергея Язева, это связано с влиянием СМИ, которые с конца 80-х годов начали предупреждать население о магнитных бурях как о "неблагоприятных медицинских днях". В итоге в указанные дни люди начинали тщательнее к себе прислушиваться, что-то ощущать и внушать себе, что виноваты магнитные бури.