Флеболог рассказал, какие профессии чаще сталкиваются с варикозом

Варикоз — одна из самых распространенных болезней современной цивилизации. По данным ВОЗ, сегодня в мире ею страдает почти 40% населения. О том, представители каких профессий чаще всего сталкиваются с варикозом, «Газете.Ru» рассказал врач-флеболог «СМ-Клиника» Дмитрий Блинов.

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Он отметил, что некоторые люди ошибочно связывают варикоз только со стоячей работой. На самом деле это заболевание одинаково часто встречается как у тех, кто весь день стоит на ногах, так и у тех, кто вынужден постоянно сидеть за компьютером. В сообществе флебологов и сосудистых хирургов пациентов с варикозом разделяют на три условные группы — представители стоячих и сидячих профессий, а также профессий, связанных с подъемом тяжестей.

«Среди представителей первой группы — люди самых разных профессий: хирурги, массажисты, продавцы, официанты, парикмахеры, повара и т.д. Всех их объединяет общая симптоматика и характер течения заболевания. Прежде всего, у таких людей в силу долгого стояния на одном месте тонус икроножных мышц и стоп сильно ослаблен. Это в свою очередь может привести к нарушению кровотока и венозному застою, а также появлению отечности — известной всем тяжести в ногах», — рассказал врач-флеболог.

Он также предупредил о рисках варикоза у женщин — стюардесс, моделей, продавцов-консультантов модных бутиков, предпочитающих высокие каблуки вместо удобной обуви.

«Высокий каблук фиксирует стопу в изогнутом состоянии, нарушая питание сосудов на пальцах ног. В результате при частом хождении на каблуках у женщины могут появиться заметные отеки в области голени и щиколоток. А со временем симптоматика варикозной болезни будет только нарастать», — объяснил специалист.

Варикоз, по его словам, может также подстерегать и представителей сидячих профессий. А это не только офисные служащие, но и бухгалтеры, IT-специалисты, финансисты и др. Сотрудники, сидящие дни напролет за рабочим компьютером, рискуют заработать так называемый «компьютерный» варикоз. Ведь при гиподинамии венозный кровоток сильно замедляется, кроме того, могут случиться сбои в работе главных регулировщиков кровотока по сосудам нижних конечностей — венозных клапанов. Как следствие, вены больного сильно расширяются и деформируются.

Кроме того, в зоне риска находятся люди, чья работа связана с постоянными перелетами — это летчики, бортпроводники и стюардессы. Работа этих специалистов связана с постоянной нагрузкой на нижние конечности и давлением на вены ног. Проблему усугубляет сухой воздух в кабине пилота — дополнительный фактор риска варикоза и его осложнений, в числе которых на первом месте развитие тромбозов (образование тромбов в сосудах). Перелеты всегда связаны с венозным застоем, поэтому представителям данной профессии необходимо носить компрессионное белье для профилактики варикоза и снижения риска тромбозов.

Особая опасность для здоровья у профессиональных спортсменов, прежде всего, тяжелоатлетов.

«Штангистам и дискоболам приходится постоянно поднимать тяжелый спортивный инвентарь, а это очень серьезная нагрузка на брюшную полость, малый таз и конечности. При подъеме, например, штанги у спортсмена резко повышается внутрибрюшное давление, которое напрямую влияет на сосуды ног и запускает цепную реакцию — растяжение и повреждение стенок вен, а также нарушение работы клапанов», — отметил Блинов.

Несмотря на «вездесущность» варикозной болезни, ее можно предотвратить, считает специалист. Для этого достаточно сделать выбор в сторону удобной обуви на каждый день, больше двигаться и пить больше воды, при возможности делать массаж ног.