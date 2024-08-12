Бытует мнение, что полное ограничение продуктов, увеличивающих вероятность развития онкологических заболеваний, может спасти от рака. Например, полный отказ от красного мяса, продуктов животного происхождения.

Это всего лишь заблуждение, которое не имеет ничего общего с вероятностью развития рака, заявила диетолог из хирургического онкоцентра Арканзаса CARTI Александра Робертс.

По словам специалиста, жесткие диеты – это стресс для организма, а не профилактика онкозаболеваний. Напротив, яйца, от которых также принято отказываться во время «противораковых» диет, наоборот, необходим больным онкологией, поскольку является источником белка.

Сахар, который также связывают с повышенной вероятностью развития рака, также нужен организму, поскольку глюкоза, содержащаяся в нем, распространяется не только на раковые, но и нераковые клетки, и питает их.

Правда, отметила врач, все есть ряд продуктов, которые действительно не стоит употреблять. Это соя и лен.

Между тем, ранее исследователи Университета Восточной Финляндии заявили, что комбинация из диетического питания и систематической физической активности приводит к снижению риска появления онкологических заболеваний. Речь об увеличении объема овощей в рационе и снижение уровня жиров, переработанного мяса в пище.

Кроме того, ученые заявили, что огурцы не только нужно мыть перед употреблением, но и снимать с них кожицу.