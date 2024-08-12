Офтальмолог оценил возможность испортить зрение при помощи чтения

Чтение может по-разному влиять на зрение у взрослых и детей, заявила врач-офтальмолог медицинской компании «СберЗдоровье» Мария Чурганова. Возможность заработать близорукость при помощи этого полезного навыка она оценила в беседе с «Лентой.ру».

Офтальмолог подчеркнула: зрение взрослых людей чтение испортить не может. По ее словам, такие факторы, как тусклый свет, пожелтевшие листы книги или маленький экран, не оказывают долговременного влияния на уже сформировавшиеся глаза здорового человека.

«У взрослых долгое чтение может вызывать временный дискомфорт: сухость, усталость глаз, поскольку в процессе чтения — неважно это книга или электронное устройство — человек реже моргает, что вызывает перенапряжение», — объяснила врач.

Также боль в глазах и мигрень могут возникнуть в случаях, когда пациенту показано ношение очков, чаще для близи, а он ими не пользуется, предупредила врач. Кроме того, у людей с предрасположенностью к глаукоме и высокой степенью дальнозоркости длительное чтение при тусклом освещении может привести к внезапному повышению внутриглазного давления, добавила она.

В то же время, как отметила собеседница «Ленты.ру», у детей риск развития близорукости из-за чтения существует, так как в процессе формирования зрения глаз ребенка растет, изменяется, и зрительная нагрузка влияет на него сильнее.

«Снизить риск миопии у детей можно за счет увеличения времени прогулок и улучшения освещенности в помещениях. Расстояние до книги или устройства также имеет значение: чем ближе рассматриваемый объект, тем большее напряжение испытывает глаз. Рекомендованное расстояние между глазами и книгой или гаджетом должно составлять примерно 33 сантиметра», — Мария Чурганова, офтальмолог.

Ранее терапевт Елена Малышева и офтальмолог Михаил Коновалов заявили, что употребление батата полезно для зрения. По словам медиков, в этом продукте содержится вещество родопсин, который не синтезируется в организме, но важен для остроты зрения.