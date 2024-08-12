Врач Фоменко: сердечный приступ иногда проявляется только тошнотой и усталостью. Многие уверены, что инфаркт всегда сопровождается сильной болью в сердце. Но это миф, из-за которого приступ можно определить далеко не сразу. И это не единственное заблуждение о сердечных заболеваниях, которое может стоить человеку жизни. Вот ещё несколько частых ошибок.

Самые опасные мифы про болезни сердца

От болезней сердца страдают только пожилые

Риск сердечно-сосудистых заболеваний действительно повышается после 50–60 лет, отметила врач-кардиолог Анна Фоменко. Однако в последние годы болезни сердца заметно «помолодели». Помимо инфарктов, молодые всё чаще страдают от ожирения, сахарного диабета и атеросклероза, добавила врач.

Не заметить скачки давления невозможно

На самом деле гипертонию давно называют «тихим убийцей», сказала Фоменко. Это заболевание часто вообще никак себя не проявляет, пока не примет таких масштабов, что человеку приходится всю жизнь пить таблетки, констатировала кардиолог.

Сердечникам противопоказан спорт

Двигательная активность показана в том числе при болезнях сердца. А вот гиподинамия может ещё больше ухудшить здоровье. Главное — подобрать правильную нагрузку, чтобы не перенапрягать организм. Сделать это можно, например, с врачом ЛФК, сказала Фоменко изданию «Волгоградская правда».

Опасен ли холод для сердечников

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями часто советуют избегать мороза, потому что это якобы чревато опасными осложнениями вплоть до инфаркта и инсульта.

Однако научные исследования не выявили никакой связи между погодой и ростом числа заболеваний, рассказал «Секрету» врач-терапевт Александр Лаврищев. По его словам, сердечно-сосудистые заболевания зависят от нескольких факторов, но погоды среди них нет.

Чаще всего развитие болезней сердца провоцируют: