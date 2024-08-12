Московские эндоцентры стали чаще выявлять онкозаболевания ЖКТ

Московские эндоскопические центры значительно повысили качество диагностики онкозаболеваний. За последние 3 года было выявлено свыше 2 тыс. случаев онкологии желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) на нулевой и ранней стадиях, сообщила журналистам заммэра Москвы Анастасия Ракова.

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"Эндоскопический скрининг органов желудочно-кишечного тракта играет одну из ведущих ролей в ранней диагностике онкологических заболеваний. Первый эндоскопический центр на базе Боткинской больницы мы открыли три года назад. За это время значительно увеличилось число выявленных онкозаболеваний органов ЖКТ. Ранняя диагностика позволяет быстрее начать лечение, а время - один из ключевых факторов, влияющих на его результативность. На сегодняшний день в столице работают четыре специализированных высокопотоковых эндоцентра: на базе Московского многопрофильного научно-клинического центра имени С. П. Боткина, городской клинической больницы имени В. М. Буянова, Московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка" и Московского клинического научного центра имени А. С. Логинова. За все время работы в них провели почти 600 тыс. исследований. В результате удалось выявить свыше 7 тыс. случаев онкологии, при этом более 2 тыс. из них - на нулевой и ранней стадиях", - рассказала Ракова.

Она отметила, что в настоящее время московские врачи имеют доступ к современному оборудованию, которое позволяет проводить точную и эффективную диагностику, что повышает шансы выявления онкологических заболеваний органов пищеварения как на ранней, так и на нулевой стадии, когда новообразование находится на поверхности эпителия. Как правило, начальные стадии рака ЖКТ протекают бессимптомно, то есть в большинстве случаев заболевание удается обнаружить именно благодаря проведению эндоскопических исследований.

Ракова добавила, что в системе московского здравоохранения налажена эффективная маршрутизация пациентов. Московские медицинские организации объединены единым цифровым контуром, что позволяет выстроить тесное взаимодействие между эндоцентрами и амбулаторной службой. Так, в профильные медицинские учреждения врачи поликлиник направляют пациентов, которые находятся в группе риска, а также если в их семейном анамнезе есть онкологические заболевания ЖКТ.