Терапевт назвал главные причины прыщей на подбородке

Прыщи на подбородке чаще всего появляются у подростков и при расстройстве ЖКТ, заявил NEWS.ru профессор медфака Государственного университета просвещения, терапевт Станислав Ионов. По его словам, в толстом кишечнике порядка трех килограммов полезной флоры, ее нарушение, например, в результате приема антибиотиков, которые воздействуют не только на очаг воспаления, но и на полезную микрофлору, ведет к нарушению синтеза биологически активных веществ и витаминов: группы В, никотиновой кислоты и других.

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"Нарушаются обменные процессы, что приводит к высыпаниям на коже", — пояснил Ионов.

Также акне может стать последствием перестройки эндокринной системы. Как объяснил эксперт, нарушается жировой обмен, образуются пробки в протоках жировых желез, а когда половое созревание завершается, акне обычно проходят. Ионов добавил, что у подростка могут остаться рубцовые изменения, если акне поразили глубокие отделы подкожно-жировой клетчатки.

Также терапевт рассказал о третьей причине прыщей. Ей оказалось наличие патогенов на коже, например, грибковой патологии.

Ранее диетолог Елизавета Афинская рассказала, что разные сорта чая имеют свои полезные свойства, но один из них способен улучшить состояние кожи и предотвратить появление прыщей. По ее словам, речь идет о чае с мятой. Согласно результатам исследований, чай с мятой колосистой обладает антиандрогенными свойствами и приводит уровень гормонов в норму.