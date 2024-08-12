Эндокринолог предупредил об опасности сладких напитков

Многие люди в жару отдают предпочтение сладкому напитку, заявляя, что не напиваются обычной водой. Эндокринолог Екатерина Янг объяснила, какую цену приходится заплатить за кратковременное удовольствие. По словам врача, сладкий напиток еще больше провоцирует жажду, а не утоляет ее. Если человек уверен в обратном, то это иллюзия.

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А вот последствия для организма от употребления такого продукта - вполне реальные. В частности, для кишечника, так как нарушается состав его микробиома. В результате происходит подавление "хороших бактерий". Из-за чего у пациентов наблюдаются "гнилостные процессы в кишечнике", фиксируются изжога, вздутие и так далее. Ко всему этому прибавляются спазмы, если пить, например, газировку со льдом.

"Напитки со льдом могут вызывать спазмы в органах ЖКТ, боли и другие неприятные ощущения", - подтвердила эндокринолог в своем телеграм-канале.

Есть и еще один момент: "утоляя жажду" в жару чем-либо сладеньким, сложно остановиться. Чтобы поддерживать бодрое состояние, требуется больше "такого питья".

Как отметила врач, употребление сладкого напитка вызывают быстрый скачок уровня сахара в крови. После чего происходит быстрое его падение.

"Из-за этого вместо бодрящего настроения вы получаете апатию и вялость", - отметила Екатерина Янг, добавив, что продукт также содержат огромное количество скрытых калорий, представленных преимущественно простыми углеводами.

Предостерегла специалист и от покупки магазинного кваса, отметив, что он состоит из сахара, дрожжей и в промышленных масштабах не ферментируется так, как полагается.

Также не стоит забывать, что в сладкие напитки производители зачастую добавляют большое количество красителей, консервантов и прочего, что совсем не нужно организму человека.