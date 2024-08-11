Диетолог раскритиковал «особые диеты» для профилактики рака

Соблюдение любой диеты лишь вызывает дополнительный стресс для человеческого организма, а не предотвращает заболевание раком. Такое заявление сделала диетолог из хирургического онкоцентра Арканзаса CARTI Александра Робертс.

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— Принятие такого образа мышления может быть невероятно вредным. Ограничительные диеты вызывают ненужный стресс и чувство вины и часто недолговечны, — предупреждает эксперт.

Кроме того, Робертс отмечает, что мифом является и необходимость ограничивать потребление животного мяса и внутренних органов. При этом, многие продукты животного происхождения, такие как яйца, служат хорошим источником белка даже для пациентов с раком головы и шеи.

Еще одним заблуждением можно считать необходимость ограничивать сахар. Глюкоза, содержащаяся в нем, распространяется не только на раковые, но и нераковые клетки, которым, в свою очередь сахар необходим.

Дополнительно врач отметила, что действительно помочь в сдерживании развития и рецидива злокачественных опухолей может помочь умеренной потребление сои и льна, пишет AMP.

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