Кардиологи рассказали, как подготовиться к плановой ЭКГ

Электрокардиография (ЭКГ) остается одним из самых распространенных и простых методов обследования состояния сердечно-сосудистой системы. Однако при подготовке к этой процедуре нужно соблюдать ряд правил, чтобы получить более точные результаты.

По словам специалистов волгоградского кардиоцентра, во время подготовки к ЭКГ в первую очередь важно обеспечить хороший контакт электродов с кожей. Поэтому мужчинам с густой растительностью на груди рекомендуется удалить волосы в этой области тела. Это поможет избежать помех при проведении процедуры.

Также для повышения точности ЭКГ следует избегать физических нагрузок за 24 часа до процедуры. За 1–2 часа до обследования не рекомендуется курить.

Поскольку кофе и энергетики могут повлиять на частоту сердечных сокращений, лучше отказаться от употребления этих напитков в день проведения процедуры.

Перед ЭКГ необходимо рассказать врачу о принимаемых препаратах, так как некоторые из них могут оказать влияние на результаты.