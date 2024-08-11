Доктор объяснил, почему фастфуд строго запрещен беременным и детям

Некоторые международные сети ресторанов быстрого питания официально запретили свою продукцию для беременных и детей. С чем это связано, объяснила в своем Telegram-канале кандидат медицинский наук, врач иммунолог-нефролог Дарья Садовская.

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Первое. Даже маленький избыток белого или красного мяса губителен для почек. Человек нуждается в первую очередь не в мясе, а в белке, который бывает не только животным, но и растительным, но и содержится почти в любой еде.

Так, в 100 граммах хлеба содержится 10 грамм белка, а в пармезане его 35 грамм, что почти вдвое больше, чем в говяжьем языке (19 грамм). Суточная доза белка - 1,5 грамма на 1 кг массы тела, а если у человека больные почки - 0,6 грамма.

Второе. Принцип действия сладкой газировки таков, что все то, что должно было покинуть организм с помощью почек, всасывается обратно из первичной мочи в кровь. Плюс она на четверть увеличивает риск образования камней в почках. И это еще не все. Из-за сладкой газировки страдает мозг. Исследования показали, люди и крысы, регулярно ее употребляющие, демонстрируют снижение умственных способностей. Так что не стоит поощрять детей такими напитками.

Третье - соль и скрытый натрий. Если перестать солить пищу, человек себе не навредит, считает доктор Садовская, ведь организму нужен натрий, а не соль. А он есть в любой пище. В мороженом содержится альгинат натрия, в мармеладе - сульфит натрия и так далее.

"Любые продукты в той или иной степени содержат натрий", - констатирует врач.

В фастфуде, по ее словам, часто присутствует высокая концентрация MGS мононатрия глутама, а этот компонент в разы увеличивает натрий и, как следствие, давление.

Ну и четвертое. В фастфуде недостаточно клетчатки. А благодаря ей в организме вырабатывается достаточный уровень глюкагоноподобного пептида-1, который управляет аппетитом. А газировка, сухие хлопья или любая другая ультраобработанная еда заглушает его выработку.