Кардиолог предупредил о симптомах инфаркта

Инфаркт проявляется давящими болями за грудиной, которые могут отдавать в лопатку и левую руку, рассказала Москве 24 кардиолог Юлия Маршинцева.

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Ежегодно 11 августа отмечается Международный день здорового сердца. Праздник был учрежден в 1999 году по инициативе Всемирной федерации сердца. Его цель – напомнить, как важно следить за состоянием сердечно-сосудистой системы.

Одним из самых опасных состояний является инфаркт: по словам кардиолога, он возникает, когда на бляшку коронарных артерий "садится" тромб и кровоток по определенному сосуду прекращается.

"Классические жалобы при инфаркте – это давящие загрудинные боли, как будто туда поставили что-то тяжелое. Отдавать может в лопатку, левую руку. Боль сама не проходит и даже не снимается нитроглицерином. В такой ситуации человек должен обязательно вызвать скорую", - Юлия Маршинцева, кардиолог.

Для профилактики специалист посоветовала вести здоровый образ жизни.

"Нужно больше двигаться, отказаться от курения, а также не есть жирное и жареное. Диабет усугубляет проблемы с сердечно-сосудистой системой, поэтому важно, чтобы и сахар был в норме. Если за всем этим следить, то риски инфаркта снижаются", – указала эксперт.

Ранее россиянам рассказали, какие обследования следует пройти после 55 лет для профилактики инфаркта. Рекомендуется проверить уровень сахара, холестерина, а также сделать ЭКГ, УЗИ сердца и сосудов шеи. Если в результате будут выявлены проблемы со здоровьем, нужно будет регулярно наблюдаться у врача, чтобы не допустить ухудшения.