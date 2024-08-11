Хирург предупредил о мутациях в организме из-за употребления водки

Водка - это крепкий алкогольный напиток, получаемый из воды и спирта путем многократной фильтрации. Однако помимо этилового спирта в водке присутствуют сивушные масла, оказывающие дополнительное токсическое действие на организм.

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"Водка приводит к дистрофии тканей сердца, пациенты страдают повышением артериального давления, нарушением ритма. Постоянное употребление водки приводит к жировому перерождению печени, из-за чего сначала орган становится не в состоянии разрушать токсины, а после развивается цирроз, то есть замещение оставшейся ткани на рубцы. Орган перестает обезвреживать токсины, наступает печеночная энцефалопатия. Вследствие цирроза печени развивается портальная гипертензия, которая может привести к кровотечению из варикозных вен пищевода и желудка, убивающему алкоголика без оказания экстренной помощи. Этиловый спирт водки опасен для такого нежного органа, как поджелудочная железа, водочный алкоголизм приводит к панкреонекрозу. Глоток водки сравни ожогу пищевода и желудка, когда обнажается слизистая органов, это может стать причиной появления язвы и даже рака этих органов", - рассказал "Российской газете" преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.

Главный разрушающий компонент водки, этанол, легко проникает в любые клетки организма. Попадая в нейроны головного мозга, он нарушает работу нейромедиаторов, в результате чего страдают связи между отделами головного мозга. При этом на каждый отдел головного мозга этанол влияет по-особому. При воздействии на гиппокамп нарушается память, на гипоталомо-гипофизарную систему - гормональный баланс, воздействие на мозжечок приводит к потере чувства равновесия. При повреждении этанолом продолговатого мозга возникает серьезный риск нарушения терморегуляции, сердцебиения, дыхания, что смертельно опасно. Отравление коры больших полушарий ведет к нарушению памяти, речи, интеллекта.

Вызывая сужение сосудов головного мозга, этанол повышает риск склеивания эритроцитов и тромбоцитов и образовывания тромбов, что может привести к инсульту. Кроме того, он нарушает работу дофаминовой и ГАМК-систем, вследствие чего алкоголик испытывает необходимость постоянно увеличивать дозы выпиваемого спиртного, чтобы получить удовольствие.

Уже через месяц регулярных злоупотреблений спиртным может развиться геморрагический некроз тканей мозга, при котором ткани погибают и пропитываются кровью. Но чаще дистрофия мозга прогрессирует медленно: объём мозга постепенно уменьшается из-за размягчения его структуры. Ткань мозга становится водянистой, формируется гидроцефалия. Эти изменения прогрессируют и приводят к инвалидности. В связи с постоянным дефицитом витамина В1, из-за нарушения всасывания с пищей этого витамина, развивается энцефалопатия. При отсутствии лечения более 80 % случаев энцефалопатии переходят в психоз, около 15-20 % случаев оканчиваются смертельным исходом.

Необратимые для головного мозга последствия могут развиваться у хронических алкоголиков на протяжении 7-15 лет. На срок оказывают свое влияние наследственная предрасположенность, сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания и количество ферментов, разрушающих этанол, в организме (оно отличается у представителей разных национальностей и конкретных людей).

Доказано, что алкоголь вызывает мутации в клетках тканей, которые чаще всего контактируют с патогеном. Повышается риск онкологии таких органов, как желудок, поджелудочная железа, печень, пищевод.

Постоянное употребление водки приводит к общему истощению организма из-за постепенного разрушения органов, личность деградирует, потребности падают до самых базовых, снижается критическое восприятие себя, как личности.

"Этиловый спирт, попавший в организм в дозе до 120 мг, обезвреживается в печени. Доза алкоголя, содержание этанола в которой превышает это значение, проходит печеночный фильтр нетронутой, начинает циркулировать в крови и накапливаться в тканях. Доза становится смертельной при употреблении литра водки в течении часа, когда концентрация этанола в крови достигает 5-6 г на литр крови. У человека, принявшего большую дозу водки, падает температура тела, замедляется дыхание, учащается пульс. У него спутанное сознание, несвязная речь, могут начаться галлюцинации, эпилептические припадки. Он не может нормально передвигаться и практически не реагирует на окружающую обстановку и людей. Критическая доза водки вызывает острое отравление и кому", - пояснил врач.

При возникновении опасных симптомов отравления алкоголем нужно срочно промыть пострадавшему желудок содовым раствором: 1 чайная ложка соды на литр воды, дать ему выпить не менее двадцати таблеток активированного угля. Обязательно - горячий сладкий чай. Глюкоза даст питание клеткам мозга, а чай согреет.

Умнов пояснил, что водочный алкоголизм развивается достаточно быстро, за несколько месяцев регулярного употребления. Об опасной зависимости сигнализирует привычка выпивать более четверти литра водки за один прием, запои, непреодолимое влечение к этому виду алкоголя. У алкоголика снижаются умственные способности, деградирует интеллект. Человек становится жестоким, эгоистичным, "звереет". Он более не способен критически относиться к себе и своему состоянию, в возникающих вследствие алкоголизма проблемах обвиняет кого угодно, кроме себя.

Бросить пить трудно, но возможно.

"В первые дни трезвой жизни алкоголику, решившему бросить пить, очень плохо: его беспокоят сильная головная боль, что вызывает сразу и раздражение, и угнетенность. Тошнота, дрожание рук, отсутствие аппетита и сна. Если сон есть, его сопровождают кошмары. Чем дальше - тем больше вызывают раздражение любые звуки. На третий-четвертый день есть риск развития белой горячки. Где-то на пятые сутки человек начинает приходить в себя. Ему становится лучше, появляется аппетит. Через пару недель восстанавливаются когнитивные функции, разум становится яснее. Одновременно приходят в порядок сердечный ритм и давление, уходит головная боль. Примерно через месяц головной мозг полностью очищается от этанола и продуктов его распада, уходят отеки", - рассказал врач.

Уже через два месяца трезвой жизни приходит в порядок иммунитет. Через полгода - возвращаются способность к самокритике, присущие человеку нравственные черты. Спустя год восстанавливаются внутренние органы. И человек понимает, что жизнь без алкоголя прекрасна.

Но самостоятельно с зависимостью можно и не справиться. Необходимо лечение. Оно состоит из нескольких этапов. Вначале организм человека очищают от токсинов, затем - он проводят реабилитацию в специальных центрах. Одна из задач - выработать отвращение к употреблению напитка. Причем, чем раньше это произойдет, тем лучше.