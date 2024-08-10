Терапевт назвал диету, которая поможет при синдроме раздраженного кишечника

Проблемы с газообразованием поможет решить специальная диета, при которой из рациона исключаются в том числе яблоки, вишня и грибы. Об этом рассказала терапевт Зоуи Уильямс.

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Прежде всего нужно отказаться от орехов и грибов. В список запрещенных также попали яблоки, вишня и персики, бобовые, молоко, лук и чеснок, выпечка. В некоторых случаях газообразование провоцирует капуста, пишет «Медздрав.Info» со ссылкой на издание The Sun.

Помимо газообразования, эти же продукты зачастую становятся причиной широко распространенного нарушения — синдрома раздраженного кишечника. Чтобы справиться с проблемой, врач советует придерживаться диеты четыре-шесть недель, но не более.

Ранее ученые объяснили, как лапша быстрого приготовления и сосиски разрушают кишечник. Они порекомендовали реже есть ультрапереработанные продукты.