Как эффективно восстановить организм после алкоголя

Капустный рассол лучше всего помогает облегчить симптомы похмелья, считает доцент кафедры биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза РОСБИОТЕХ Георгий Суслянок. Об этом он рассказал в беседе с «Газетой.Ru».

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Эксперт отметил, что алкоголь нарушает выработку вазопрессина — гормона, отвечающего за регуляцию водно-солевого баланса. По его словам, из-за этого появляются симптомы похмелья — головная боль, сухость во рту, отеки, раздражительность и тошнота. Кроме того, похмелье появляется из-за отравления токсинами, которые попадают в кровь вследствие расщепления этилового спирта.

Биотехнолог добавил: чтобы полностью восстановить организм после алкоголя, потребуется примерно две недели. Самым эффективным способом ускорить этот процесс он назвал капустный рассол.

«Огуречный — тоже хороший вариант», — отметил эксперт.

Также Суслянок указал, что для восстановления водно-солевого баланса вода практически бесполезна.

«В условиях пониженной концентрации солей организм воспринимает воду как лишнюю жидкость, от которой нужно избавиться», — объяснил он.

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