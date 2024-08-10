Что такое водная интоксикация и чем она может закончиться

WSJ: пить больше 1 л воды в час опасно для организма. Оказывается, принцип умеренности работает даже с обычной питьевой водой. Пить слишком много воды вредно, заявили американские учёные. А если очень хочется — вероятно, вам пора показаться врачу. Рассказываем, что такое водная интоксикация, когда она возникает и чем может закончиться. Спойлер: ничем хорошим.

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Что такое водная интоксикация

Водная интоксикация — это разжижение натрия в крови. Она возникает, если человек за короткое время выпьет слишком много воды, рассказали изданию The Wall Street Journal в Центре здоровья гидратации Университета Хартфорда.

Чем опасна водная интоксикация

Главная опасность водной интоксикации — она может провоцировать отёк клеток мозга. Это может закончиться судорогами, комой и даже смертью, рассказали учёные. Риск для организма возникает, если выпить больше 1 л воды за час. Помимо водной интоксикации, это грозит сбоем в работе почек, а также сердечной и печёночной недостаточности.

Что делать, если постоянно хочется пить

По словам врачей, пить нужно только для утоления жажды, а насильно заливать в себя воду «ради здоровья» не стоит. Если же вам постоянно хочется пить, во рту сухо и бывают головокружения, нужно показаться врачу, предупредили учёные.

Ранее австралийские учёные заявили, что питьевая вода из пластиковых и стеклянных бутылок повышает давление и провоцирует серьёзные проблемы с сердцем.