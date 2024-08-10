Эксперт рассказал, почему во время магнитной бури ухудшается самочувствие

До 11 августа сохраняется высокая вероятность магнитного шторма. Как вспышки на солнце и связанное с ними повышенное возмущение магнитного поля Земли влияет на самочувствие, и можно ли смягчить негативные проявления, "Российской газете" рассказал доцент кафедры общей и медицинской биофизики медико-биологического факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Герман Степанов.

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Есть ли влияние вспышек на здоровье человека?

Герман Степанов: Есть исследования, которые говорят о возможном влиянии магнитных бурь на самочувствие человека. Но многие и без исследований во время магнитных бурь, о которых мы узнаем из прогноза погоды, нередко чувствуют головную боль, или испытывают повышение артериального давления, или жалуются на общее плохое самочувствие. Конечно, с медицинской точки зрения уже давно замечено, что действие электромагнитных бурь на человека - это реальность.

Вопрос, каково это влияние? Только внешнего наблюдения для выводов недостаточно. Надо понять, на что конкретно оказывается влияние. Поскольку сегодня понятно, что спектр электромагнитного излучения, которое, собственно, происходит вследствие вспышки на Солнце, очень широкий. Начиная от рентгеновских лучей и дальше- ультрафиолетовый, видимый свет, инфракрасный и так далее. Все они влияют на живые организмы и человека в том числе.

Всё это - предмет изучения биофизики, в частности медицинской биофизики. Действие, допустим, ультрафиолета или видимой части спектра, к которому мы с вами привыкли, можно определить, например, уравнением фотохимической реакции: есть интенсивность света, есть время его воздействия, есть поглощение излучения электромагнитного диапазона молекулами - хромофорами и так далее, все эти величины прямопропорциональны биологическому эффекту. Это с одной стороны. Но с другой стороны, более сложная и менее понятная тема - это действие именно магнитной составляющей, то есть влияние изменения геомагнитного фона, которое происходит в ответ на солнечную активность.

Исследования в этой области ведутся в большом количестве. Например, есть работы специалистов из Института общей физики, которые показали, что влияние высокоинтенсивных магнитных полей просто на воду связано с образованием пероксида водорода. Институт биофизики клетки в Пущино исследует влияние на биологические объекты слабых и сверхслабых магнитных полей, что много ближе к теме магнитных бурь. Защищаются кандидатские и докторские диссертации на эти темы.

Есть ли какие-то конкретные выводы в результате таких исследований?

Герман Степанов: Есть много интересных наблюдений. Например, наш геомагнитный фон - это примерно 40-60 микротесла. Точнее, показания колеблются от 30 и до 90 - 100. Бывает и больше, бывает и поменьше. Но это, говоря простыми словами, на открытом воздухе, на поверхности земли. Но мы же с вами находимся в помещении, в железо-бетонной конструкции. Или едем в автомобиле, или поднимаемся в лифте. И, как правило, с нами рядом работают различные электроприборы, и все они модулируют изменения геомагнитного поля. Несильно, конечно, но изменения есть. Если геомагнитный фон где-то 40-60 микротесла, то эта модуляция будет нанотеслового порядка, примерно раз в 100 меньше.

И казалось бы, это должно быть очень маленькое изменение, но нет. Последние статьи, опубликованные в журналах "Биофизика ", в "Applied science " и др. четко показывают, что в ответ на влияние такого магнитного поля изменяются физические свойства среды на которую они влияют - воды. Меняется ее диэлектрическая проницаемость, меняется коэффициент преломления, меняется сетка водородных связей. И это, скорее всего, приводит к изменению параметров гидратации белков, а в ответ меняется и их структура. А если меняется структура белка, значит меняется его функция.

Как раз функция белков и ответственна в конечном счете, с молекулярной точки зрения, за наше самочувствие.

Естественно, возникает вопрос: можно ли экранироваться от этого воздействия? С одной стороны, если говорить про ультрафиолетовую часть, видимую часть спектра, - конечно, можно. Мы зашли в тень и уже экранировались, это понятно.

И совсем другой вопрос, можно ли экранироваться от воздействия магнитного поля. Сложно сказать. На самом деле есть вещества, материалы с так называемой высокой магнитной проницаемостью. Один из самых известных - сплав пермаллой. Есть международные компании, которые производят различные установки из таких материалов от самых маленьких настольных до больших комнат, которые экранируются и от магнитного поля, а также от электрической и электромагнитной составляющей, чаще всего они комбинированные.

Именно в таких экранированных помещениях и исследуются действия полей. Так сначала экранируется внешнее поле, далее создаем при помощи магнитной катушки внутри свое поле, с конкретными заданными параметрами. И наблюдаем изменения, в том числе, происходящие с биологическими объектами. Например, последние эксперименты говорят, что в ответ на действие слабого и сверхслабого магнитного поля сильно изменяется выработка активных формы кислорода нейтрофилами, клетками крови.

Как это влияет на человеческий организм и кто наиболее подвержен влиянию вспышек на Солнце?

Герман Степанов: Магнитная буря длится от нескольких часов до нескольких дней. Если рассматривать ее действие на физические свойства жидких сред организма, то изменения магнитного поля влияют одинаково для всех людей. С другой стороны, у каждого из нас, в зависимости от возраста, состояния здоровья, будет разный так называемый функциональный резерв. Люди пожилого возраста, с нарушениями сердечно-сосудистой системы, более подвержены этим влияниям. Не случайно острые сердечно-сосудистые состояния , такие как инсульт и инфаркт, действительно, учащаются как раз во время магнитной бури.

Но почему это происходит, и какие именно изменения в организме возникают, - эта тема в настоящий момент изучается при помощи современных методов, которых еще не было вчера. Так, например, терагерцовая спектроскопия способна выявить изменения в сетке водородных связей, гидратации и подвижность белков, а значит исследовать изменения их функции в том числе под действием магнитных полей. Эти исследования сейчас находятся в самой активной фазе.