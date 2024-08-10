Кардиолог призвал следить за уровнем холестерина

Высокий уровень холестерина чаще всего – это следствие неправильного питания, когда в рационе много рафинированных, жирных, углеводных продуктов с химдобавками и консервантами. Отсюда повышенное содержание в крови сахара и холестерина.

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Сердечно-сосудистые заболевания остаются главной причиной смертности во всем мире. Один из основных факторов – атеросклероз. Он провоцирует инфаркты и инсульты.

Заведующая кардиологическим отделением больницы № 34 Новосибирска Надежда Адарченко убеждена, что бич двадцатого века – болезни печени, сахарный диабет и жировой гепатоз: печень не справляется с холестериновым процессом. Нормальные клетки печени заменяются жировыми – развивается гепатоз, печень не выполняет свою функцию, не очищает организм. Поэтому появляются атеросклеротические изменения.

Процесс развития атеросклероза начинается с повреждения эндотелия - внутренней оболочки артерий, что приводит к прилипанию лейкоцитов к их стенкам и провоцирует воспаление. Воспалительный процесс способствует накоплению холестерина в стенке артерии, формируются атеросклеротические бляшки. Они со временем увеличиваются в размерах и нарушают кровоток.

Еще одной причиной атеросклероза может быть наследственность. Но в любом случае характерных симптомов повышенного холестерина и атеросклеротической болезни нет. Основным признаком врачи считают лишний вес. По словам врача, если причиной повышения холестерина стала генетическая поломка, то человек может оставаться худым, но во всех остальных случаях у людей с повышенным холестерином будет повышена и масса тела.

Выявить патологию может анализ крови. Для получения более точного результата кардиологи рекомендуют отдельно проверять уровень липопротеидов высокой и низкой плотности, так называемый «хороший» и «плохой» холестерин, а также, при наличии показаний, делать УЗИ печени, чтобы исключить жировой гепатоз.

Для профилактики заболеваний сосудов и сердца нужно больше и чаще двигаться, исключить вредную пищу и постараться узнать свою наследственность, чтобы выявить риск развития ССЗ, сообщили в министерстве здравоохранения Новосибирской области.