Как отличить депрессию от лени

Отличить депрессию от лени можно по потере аппетита и нехватке энергии. Об этом рассказала психолог Евгения Александрова.

«Еще для этого психического расстройства характерны физические симптомы вроде потери аппетита и нехватки энергии, которые не восполняются даже во время отдыха. Лень же — просто попытка отложить дела на потом, которая не сопровождается грустью и тревогой», — пишет Life, ссылаясь на слова Александровой.

По мнению психолога, если человека одолела лень, то нужно посвятить три-четыре дня сну, просмотру фильмов, вкусной еде. А затем ставить перед собой новые цели и мотивации.

Ранее сообщалось, что пробуждение от нескольких будильников по утрам также может вызывать депрессию. По мнению врачей, реакция адреналина «бей или беги», которая активируется при срабатывании будильника, может вызвать сильный стресс у человека.