Врач рассказала о развитии атеросклероза

Самарский врач Бекетова рассказала о развитии атеросклероза
По словам медика, первым делом важно контролировать артериальное давление. Целевое значение для здорового человека - 120 и 80 мм рт. ст.
Атеросклероз - это болезнь, при которой поражаются стенки артерий и артериол. Из-за этого начинают откладываться холестериновые бляшки, которые способны увеличиваться с возрастом и перекрывать просвет. На них могут наседать тромбоциты, что может спровоцировать образование тромба.
Заболевание развивается по нескольким причинам. Среди них неправильное питание, повышенный уровень холестерина и генетическая предрасположенность
Для профилактики необходимо разнообразить рацион, придерживаться здорового образа жизни и регулярно проходить диспансеризацию.
При выявлении болезни важно соблюдать рекомендации врачей, сообщает министерство здравоохранения.
Ранее врачи напомнили о важности прохождения диспансеризации.