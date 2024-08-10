Врач рассказала о развитии атеросклероза

По словам медика, первым делом важно контролировать артериальное давление. Целевое значение для здорового человека - 120 и 80 мм рт. ст.

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Атеросклероз - это болезнь, при которой поражаются стенки артерий и артериол. Из-за этого начинают откладываться холестериновые бляшки, которые способны увеличиваться с возрастом и перекрывать просвет. На них могут наседать тромбоциты, что может спровоцировать образование тромба.

Заболевание развивается по нескольким причинам. Среди них неправильное питание, повышенный уровень холестерина и генетическая предрасположенность

Для профилактики необходимо разнообразить рацион, придерживаться здорового образа жизни и регулярно проходить диспансеризацию.

При выявлении болезни важно соблюдать рекомендации врачей, сообщает министерство здравоохранения.

Ранее врачи напомнили о важности прохождения диспансеризации.