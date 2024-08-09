Врачи предупредили о неочевидных признаках гепатита

Терапевт Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус заявили, что бело-серый цвет стула и темно-коричневый цвет мочи могут сигнализировать о гепатите. Выпуск, в котором врачи предупредили россиян о неочевидных признаках заболевания, доступен на сайте Первого канала.

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Малышева рассказала, что при гепатите желчь не выбрасывается в кишечник, по этой причине стул не окрашивается.

«Соответственно, стул у нас будет бело-серого цвета», — отметил Продеус.

Медики объяснили, что в результате желчь всасывается в кровь.

«Кровь фильтруется почками, поэтому пигмент выводится через мочу, моча становится коричневого, темного-темного цвета», — добавил иммунолог.

Ранее Елена Малышева и врач-гастроэнтеролог Игорь Городокин назвали разрушающую печень привычку. Специалисты предупредили, что к проблемам с этим органом может приводить незащищенный секс.