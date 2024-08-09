Как пережить магнитные бури без вреда для здоровья

До вечера 10 августа на Земле ожидается магнитная буря. В этот период многие люди могут испытывать проблемы с самочувствием. В беседе с «Вечерней Москвой» эксперты рассказали, как снизить воздействие магнитной бури на организм и спокойно прожить этот период.

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Врач-терапевт Лариса Алексеева напомнила: во время магнитных бурь нужно придерживаться распорядка дня. Пожилым людям рекомендуют выходить на улицу только при острой необходимости.

"Важно принимать назначенные человеку лекарственные средства. Можно выпить чай с травами для успокоения или порадовать себя арбузом, чтобы восполнить водный баланс", — рассказала эксперт.

Алексеева подчеркнула: тем, кто находится на дачных участках, не стоит усердствовать с физическим трудом. Скорая помощь выезжает к дачникам очень часто.

"Посидите, пожалуйста, дома. Заварите чай со смородиной или с мятой. Не надо наклоняться, чтобы не усугублять свое давление. Меньше труда, больше отдыха", — порекомендовала врач.

Внимательными стоит быть и на дорогах — как водителям, так и пешеходам. Из-за магнитных бурь могут возникнуть головные боли и спазмы — это рассеивает внимание, предупредила Алексеева.

Терапевт Надежда Чернышова рассказала, что во время магнитных бурь лучше не переедать. Голодать в этот период тоже не рекомендуется, потому что лишение пищи — стресс для организма.

"Нужно питаться умеренно, по аппетиту, небольшими порциями. И избегать тех продуктов, которые тяжело перевариваются", — посоветовала врач.

Стоит отказаться от жирной и жареной пищи, сложных мясных блюд. Мясо можно заменить на птицу, а еще лучше — на рыбу.

"Можно включить в рацион кисломолочные продукты, фрукты, овощи. Желательно, чтобы кулинарная обработка была небольшой", — рассказала терапевт.

Чернышова добавила, что в любое время, вне зависимости от бурь, лучше употреблять как можно меньше полуфабрикатов — сосисок, колбас, пельменей и так далее.

Некоторые люди считают, что магнитные бури «виновны» в перепадах настроения, в агрессивности и даже в депрессивных состояниях. Однако эти закономерности не изучены в достаточной степени, объяснил психотерапевт, доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг.

"С точки зрения клинического врача, я не встречал такой зависимости. Это то же самое, как некоторые говорят, что на возрождающуюся Луну у людей изменяется психика. Но все это статистически недостоверно", — заверил эксперт.

При этом психотерапевт допускает, что магнитные бури и изменения лунной активности могут влиять на людей, у которых слабые сосуды. В этом случае у них могут возникать такие соматические расстройства, как головная боль, повышенная раздражительность, неустойчивый сон и другие симптомы.

"Никаких серьезных исследований в этой области, насколько мне известно, не проводилось. Конечно, если говорить о метеозависимых людях, то их сосудистая система реагирует на внешние изменения: давление, солнечную активность и так далее. Но не настолько, чтобы делать какие-то серьезные выводы и разрабатывать методы профилактики", — считает собеседник «ВМ».

Людям, страдающим от проблем с сосудами, рекомендуется уменьшить физическую и пищевую нагрузку. Особенно важно исключить алкоголь, потому что он всегда влияет отрицательно, заключил Файнзильберг.