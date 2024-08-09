Венеролог развеял четыре мифа о ЗППП

Лечение заболеваний, передающихся половым путем, — тот еще квест. Несмотря на большое количество информации о большинстве инфекций, мы многого о них не знаем. Венеролог Александр Черемушкин поделился с нами фактами о половых инфекциях, о которых вы могли и не подозревать.

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Некоторые инфекции можно и не лечить

Такие заболевания, как гепатит А и ВПЧ, могут проходить самостоятельно, но наш эксперт поясняет — организм избавляется от вируса только при условии хорошей работы имунной системы. Александр:

«Даже если вы можете похвастаться хорошей иммунной реакцией, в любом случае стоит обратиться к специалисту и начать лечение».

Женщина всегда больше рискует

А вот факт должен обратить на себя внимание прекрасной половины. По словам венеролога, женщины в несколько раз чаще заражаются хламидиями, при этом мужчина в такой же ситуации может и избежать заражения. Все дело в разной анатомии половых партнеров. К слову, для женщины практически любая инфекция опаснее, так как может привести к полному бесплодию.

Прерванный половой акт — «лучший» способ заразиться

Довольно большой процент людей считают ППА прекрасным средством предохранения. Но специалисты в то же время вообще не считают ППА способом контрацепции. Александр:

«Мало того, что беременность может наступить примерно в 70% случаев, прерванный половой акт никак не защити вас от вирусов, и даже наличие медицинских документов у партнера не дает гарантии».

Некоторые половые инфекции добираются до глаз

Если вы думали, что при заражении ЗППП затрагивается только репродуктивная система, спешим с новым фактом — некоторые болезни вполне бодро передвигаются по организму и успешно поражают органы, о которых вы и подумать не могли. Так, хламидии и гонорея часто добираются до глаз, провоцируя конъюктивит.