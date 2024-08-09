Как снизить риски образования тромбов во время полетов

Путешествие на курорт – приятное и расслабляющее времяпровождение, но оно также может представлять для некоторых людей определённые риски для здоровья.

Один из них – образование тромбов во время полёта в самолёте, пишет издание «Кубанские новости».

Отмечается, что тромбы образуются, когда кровь начинает сворачиваться внутри сосудов, что может произойти из-за длительного сидения в одном положении, особенно в узких проходах между креслами самолёта.

При этом риск образования тромбов увеличивается, если человек имеет лишний вес, хронические заболевания сосудов, курит и старше 45 лет.

Чтобы избежать рисков образования тромбов во время полета на курорт, эксперты издания рекомендует выполнять простые, но очень действенные рекомендации.

В частности, они советуют регулярно вставать и ходить по салону самолёта, что поможет улучшить кровообращение и предотвратить образование тромбов. Также надо больше пить воду без газа, так как это позволит поддерживать гидратацию и улучшит кровообращение.

Принесут пользу и компрессионные чулки, благодаря которым улучшится кровообращение в ногах, что предотвратит образование тромбов.

Также важно соблюдать низкокалорийную диету, избегая жирной и тяжёлой пищи перед полетом. Вместо этого лучше выбирать лёгкие блюда и фрукты.

«Если у вас есть какие-либо проблемы со здоровьем или вы принимаете лекарства, обязательно перед полётом проконсультируйтесь с врачом. Он может дать дополнительные рекомендации по предотвращению опасных рисков», – резюмировали эксперты.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», сосудистый хирург, врач-флеболог Максим Косарев назвал одну из главных причин развития смертельно опасной болезни – атеросклероза.