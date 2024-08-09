У китайца буквально позеленела кровь из-за алкоголизма и болезней печени

Врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Евгения Мельникова посоветовала с осторожностью употреблять арбуз людям с некоторыми патологиями.

Прежде всего это касается пациентов с болезнями печени, такими как гепатит и цирроз, поделилась она в разговоре с «Газетой.Ru».

«Арбуз — это источник фруктозы, дающей большую нагрузку на печень. Ведь именно печень занимается переработкой этого быстрого углевода», — объяснила врач.

Также людям с высоким уровнем калия в крови следует ограничиться 150—200 г арбуза в день во избежание сердечной аритмии.

Помимо прочего, арбуз может привести к быстрому повышению сахара в крови, поэтому ограничить его потребление следует при избыточной массе тела, ожирении и сахарном диабете, добавила Мельникова.

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