Огромная опухоль выросла в животе женщины из-за редкой патологии

У жительницы Кемерова в животе появилось двадцатикилограммовое новообразование. Медики предполагают, что это произошло из-за редкой патологии.

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В ноябре 2023 года 65-летняя кемеровчанка обратила внимание на то, что с ее животом происходит что-то неладное. Он стал большим и упругим, а его размер стал быстро увеличиваться. При этом пенсионерка ела очень мало, чувство насыщения наступало буквально после первой ложки. Когда женщина почувствовала, что ей стало тяжело ходить, она обратилась в больницу.

"Обследование выявило опухоль, тотально распространенную в области малого таза и брюшной полости вплоть до мечевидного отростка. Она сильно сдавила внутренние органы и привела к их смещению, – сообщили в пресс-службе Кузбасского клинического онкодиспансера."

Источник образования выявить не удалось, врачи не исключали, что опухоль может быть злокачественной. Операция потребовала серьезной подготовки с привлечением кардиолога и уролога.

Врачи извлекли их тела пациентки новообразование размером около 20 килограммов. При этом сама опухоль весила семь килограммов, а еще более 12 килограммов составляла жидкость. По результатам предварительного исследования опухоль оказалась доброкачественной.

"Врачи предполагают, что образование могло развиться из остатка яичниковой ткани, в процессе формирования репродуктивной системы при внутриутробном развитии – такая патология встречается очень редко, – рассказали в медучреждении."

Сейчас пациентка восстанавливается после операции.