Дерматолог рассказала, чем опасны бани-бочки

Бани-бочки опасны тем, что в них могут размножаться бактерии, рассказала в беседе с LIFE.ru дерматолог Александра Филева. По ее словам, эти бактерии могут вызвать кишечные, кожные и мочеполовые инфекции.

В теплой, влажной среде хорошо размножаются бактерии, которые вызывают кожные, мочеполовые, кишечные инфекции. Также в бане можно заразиться грибковыми заболеваниями, вирусом папилломы человека, — объяснила медик.

Дерматолог отметила, что баня-бочка из-за своих размеров хуже просушивается и проветривается, поэтому в ней с большей вероятностью появятся бактерии, чем в стационарной бане.

Врач посоветовала ходить в баню в тапочках и не садиться на полки без полотенца. Также не рекомендуется брать с собой алкоголь, так как он повышает риск инфаркта или инсульта, добавила Филева.

Ранее председатель комитета ГД по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов заявил, что дачники могут снизить налоговую нагрузку, если установят на участке вместо капитальной мобильную баню-бочку. Он напомнил, что собственники обязаны уплачивать налог за различные сооружения на участках. Парламентарий напомнил, что по статье 378.2 Налогового кодекса, если дачные сооружения используются в предпринимательских целях, то к ним могут применить повышенную налоговую ставку.