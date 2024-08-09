Кардиолог объяснил, как снизить давление без лекарств

У россиян, страдающих гипертонией, есть возможность справиться с высоким давлением без употребления лекарственных препаратов.

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Об этом рассказал известный российский врач-кардиолог Алексей Утин, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на его официальный YouTube-канал.

Как объяснил специалист, существует несколько самых главных факторов, которым необходимо уделить самое пристальное внимание тем, кто хочет надолго снизить показатели своего артериального давления без использования таблеток. Без существенного изменения образа жизни закрепить уменьшение цифр на тонометре практически невозможно.

Первое, что нужно делать — это повысить уровень физической активности. При этом, совсем необязательно записываться в тренажёрный зал. Достаточно увеличить свою подвижность в быту: чаще вставать с дивана, выполнять больше работы по дому, чаще и дольше ходить гулять по улице или в ближайшем парке.

Как отметил эксперт, россияне могут взять за привычку отказаться от использования лифтом и отдать предпочтение поднятию по лестницам. Также можно начать ходить, а не ездить на работу, если это позволяет её расположение и другие обстоятельства. Кроме того, полезно добавить в свой распорядок хотя бы одно ежедневное получасовое занятие физкультурой.

Второе, на что нужно обратить внимание — это коррекция питания. В свой рацион нужно добавить больше свежих овощей и фруктов. Гипертоникам следует ограничить употребление сладкой, солёной, острой и жареной пищи, т.к. его чрезмерное поедание провоцирует увеличение артериального давления. Для его снижения нужно есть меньше углеводов.

Вместо них стоит переключиться на орехи. Из еды также лучше убрать все соусы, т.к. они крайне калорийны. Предпочтение следует отдать простым кашам, зелени, мясу птицы. Порции также следует ограничить, чтобы не провоцировать набор жировой массы. Избыточный вес является одним из факторов сохранения высокого давления, отмечает кардиолог.

Следующее, что следует делать гипертоникам — это по возможности избегать любых стрессов. Людям с повышенным давлением нужно сохранять спокойствие и максимально огородить себя от излишних переживаний. Любая стрессовая ситуация вызывает увеличение частоты сердечных сокращений и подъём давления, отмечает эксперт.

И ещё один важный пункт — это решение проблем со сном. Спать нужно достаточное количество часов в сутки — минимум 7 часов, а ещё лучше — 8. При этом, сон должен быть качественным и не прерываться несколько раз за ночь. Хороший отдых в ночное время способствует снижению артериального давления без таблеток.

Как объяснил кардиолог, только проработав все эти пункты, гипертоник сможет снизить значение давления крови на долгий период. В обратном случае, высокие цифры на тонометре вернутся обратно. Чтобы этого не произошло и нормальное давление осталось с человеком по жизни, ему необходимо постоянно следить за вышеописанными аспектами.

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