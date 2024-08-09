Какие вирусы могут вызвать новую пандемию

В последние месяцы появились сразу несколько сообщений о появлении новых вирусов, которые могут угрожать человечеству. Святое место коронавируса долго не пустовало, но бояться обещанных с запада эпидемий россиянам в данный момент не стоит.

После коронавирусной инфекции на планете Земля никто уже не считает, что современный уровень цивилизации позволяет избежать распространения смертельно опасных вирусов. Это сыграло и положительную роль — ученые стали внимательнее смотреть в будущее и отслеживают все вероятные варианты возникновения новых пандемий. Казалось, что мы можем ждать плохого от комаров? Да, кусаются, неприятно, но ничего непривычного и тем более опасного для жизни.

Ввиду погодных условий в Подмосковье эти назойливые летуны в этом году вообще долго себя не проявляли, но после жары начали изображать активность. И именно тогда в СМИ появилась информация, что даже в России уже есть немало случаев лихорадки Западного Нила. Сразу оговоримся - распространяют ее как раз комары, но далеко не те, которые летают на наших просторах. Лишь путем очень сложных цепочек заражений от животных и своих заморских собратьев они могут потенциально быть разносчиками этой самой лихорадки.

В России лихорадка Западного Нила заявила о себе в Рязанской области и Татарстане. Всего больных не набралось и десяти. На самом деле было с этим вирусом и похуже. Например, в 2010 году в Волгоградской области было зарегистрировано свыше четырехсот случаев заражения. Эта лихорадка, как и коронавирус, была известна очень давно, но чаще стала напоминать о себе лишь в последние годы. В России первый случай был зарегистрирован только в самом конце прошлого века. А родом вирус, как понятно по названию, из Африки. За последний век он стал известен не только там, но и в Европе, а также в Северной Америке.

Судя по всему, для вирусологов болезнь до сих пор остается темным пятном в их монографиях. Утверждается, что до 80% случаев заболевания вообще ничем плохим заразившимся не угрожает. Они просто переносят вирус «молча», а вот у остальных действительно проявляются все признаки классической лихорадки — высокая температура, боли в голове, ломота в теле, диарея, высыпания на коже, рвотные позывы. Все это тоже проходит и лишь непонятная слабость может сопровождать человека еще довольно долгое время.

Этой лихорадки в той же Африке боятся по другой причине. И она очень схожа с коронавирусом. Именно наличие у человека серьезных проблем со здоровьем приводит в совокупности с лихорадкой Западного Нила к серьезным последствиям и смертельным случаям. У нас таковых, к счастью, не было.

Установлено и то, как вирус распространяется. Зародился он в птицах, которые способны переносить его на большие расстояния. Непосредственно человеку зараза передается от комаров, которые кусают сначала этих птиц, а потом людей. Ситуация в последние годы усложняется тем, что из-за глобального потепления и птицы и те самые комары-разносчики стали улетать все дальше от своих обычных мест обитания. Они добрались уже до Скандинавии, а значит, и до России.

Несмотря на пока что сомнительную угрозу человечеству от лихорадки Западного Нила ученые стремятся предупредить возможную опасную ситуацию. Идет работа над разработкой вакцины и лекарств от этого заболевания. Сейчас их попросту нет. В России специалисты пока не видят предпосылок для превращения лихорадки в пандемию и советуют гражданам лишь обычные меры предосторожности при соблюдении норм санитарной безопасности и в «общении» с комарами. При этом локальных, но не опасных вспышек заболевания, никто не исключает.

А что же коронавирус? Он не дремлет. Буквально вчера стало известно, что от нового штамма с игривым названием «Флирт» на Украине умер первый человек. Об опасности этой разновидности «Омикрона» в ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) предупреждали еще зимой. При этом там такое огромное количество вариантов, что перечислять их хождение по миру очень долгое и сложное занятие. Факт в том, что в ВОЗ предупредили о нашествии «Флирта» уже этим летом.

В России Роспотребнадзор сообщил 22 мая о 178 случаях. С того времени сей «Флирт» уже известен всему миру. И именно в последнее время появились сведения, что количество заболеваний стало расти. Наши врачи и здесь тревоги не бьют, считая, что это практически локальные проявления, которые хоть и имеют относительно высокие показатели по заразности, но серьезного ущерба нации нести не могут. Но, как всегда, бдительными стоит быть гражданам с хроническими заболеваниями и людям пожилого возраста. Главными симптомами «Флирта» Роспотребнадзор называет кашель, нестабильное состояние, насморк, боль в горле, а также потерю вкуса или обоняния. Как мы все заметили, ревакцинации никто у населения не просит, что может свидетельствовать о сравнительно низком уровне опасности. К тому же наш процент вакцинации достаточно высок, чтобы обеспечить стабильный коллективный иммунитет.

Но и коронавирус еще не все, на что обращают внимание вирусологи. Главную угрозу они видят в разновидностях гриппа и очень сильно опасаются возникновения так называемой инфекции «Х». Ее пока придумали только ученые, но они считают, что стремительно мутирующие штаммы гриппа могут рано или поздно привести к новой страшной эпидемии. Грипп в данном случае будет только механизмом запуска, а главным источником специалисты считают птичий грипп. Сейчас случаи таких заражений у людей по всему миру редки, но они протекают крайне тяжело. Если вирус окончательно найдет «дорожку» от птиц к людям, то это может стать очень серьезной проблемой.

Ученые говорят о том, что у человека нет естественного иммунитета против птичьего гриппа. А им уже заражаются и умирают от него другие млекопитающие. От них заражались люди и процент смертности был крайности высоким. Фактов заражения человека от человека пока нет совсем, но это не означает, что в будущем вирус не сможет мутировать для приобретения таких способностей. Главный риск здесь заключается в том, что грипп давно и уверенно стал сезонным заболеванием, который все равно есть. На его фоне и могут возникнуть грядущие неприятности. С обычными проявлениями в целом справляется медицина всей планеты, необычные — могут поставить людей в затруднительное положение. Отсюда и возникла версия о вирусе «Х». После внезапного появления коронавирусной инфекции такого уже никто исключать не может.

«В глазах подавляющего большинства ученых мира грипп по-прежнему остается угрозой номер один с точки зрения его пандемического потенциала», - считает исследователь из университета Кельна Джон Салмантон-Гарсия.

Он указывает на то, что вспышки самого гриппа вполне контролируемые, но когда настанет время мутации условного вируса «Х», появятся совсем другие проблемы. И именно этот вирус, которого еще нет, ученые считают главной угрозой человечеству. Второе место до сих пор занимает коронавирусная инфекция из-за того что до сих пор непонятно — какие она штаммы еще сможет выдать.

Что касается лихорадки Западного Нила, то она, по большому счету, лишь дополняет список других потенциально опасных для человечества вирусов. Здесь в перечне еще и такие лихорадки, как Эбола и Зика, местами наследившие по планете.

А в России сейчас главное внимание уделяется новому возможному витку коронавирусной инфекции. В Роспотребнадзоре заявили, что «к концу лета - началу осени традиционно ожидается подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями, обусловленный активным перемещением людей в разные регионы России и зарубежные страны в период отпусков». Коронавирус тут — лишь один из факторов риска наряду с гриппом.