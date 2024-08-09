Представители каких профессий склонны к заболеваниям вен

Избыточные статические нагрузки, которые присущи таким профессиям, как официант, парикмахер, преподаватель, медик, могут привести к раннему развитию варикоза, передает РИА «Новости» со ссылкой на кандидата медицинских наук, врача-флеболога Елену Смирнову.

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По словам специалиста, в последние годы существует тенденция появления многих заболеваний у совсем молодых людей. Этому способствует комплекс причин, но, прежде всего, образ жизни. Так, варикоз может развиваться из-за отсутствия двигательной активности и избыточного веса.

Ранее врач-флеболог Борис Копылов рассказал, как не дать развиться варикозу. Он советует как можно чаще менять положение тела, носить удобную обувь, а также много ходить пешком. Также следует также принимать контрастный душ – он нормализует тонус венозной стенки и уменьшает болевые ощущения.

Специалист советует посещать врача-флеболога как минимум раз в год даже при отсутствии видимых признаков варикоза.