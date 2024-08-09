Как и когда нужно удалять родинки, невусы и папилломы

О том, что наша неумеренная любовь к загару может обернуться крупной бедой - раком кожи, сегодня наслышаны все. И также многие знают, что "красным флажком", указывающим на возможное заболевание, может стать милая и безобидная на первый взгляд родинка. Нужно ли следить за состоянием кожи и запоминать расположение родинок? Когда стоит удалить родинку и нужно ли это делать у детей? На вопросы "РГ" - Недели ответила один из самых авторитетных специалистов страны по меланоме, врач-онколог, старший научный сотрудник отделения опухолей кожи НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Кристина Орлова.

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Дети часто рождаются с родинками и родимыми пятнами. Бывает, что просто на коже есть пятна более темного цвета, бывают пятна красноватого цвета и как бы приподнятые, чуть выпуклые. Опасно ли это? Надо ли их удалять и в каких случаях?

Кристина Орлова: Самое важное, что стоит сказать: большинство родинок, пятен коричневого или красного цвета у детей абсолютно безопасны и не требуют удаления! На этом можно было бы закончить ответ на вопрос, но немного раскрою тему дальше, потому что хочу успокоить родителей. Родинки, которые существуют с рождения, в большинстве случаев не станут предшественниками меланомы или рака кожи.

"Пятно красноватого цвета и как бы приподнято" - это гемангиома, сосудистое доброкачественное образование, которое к родинкам не относится. Если говорить про истинные родинки (врачи их называют невусами), то они могут быть и врожденными, и приобретенными (то есть появляться в течение жизни человека).

Обычно у детей крайне редко бывают показания к удалению невусов. Иногда рождается младенец с врожденными гигантскими невусами, занимающими, например, всю руку или даже больше - спину с переходом на ягодичную область. Такие дети должны наблюдаться у дерматолога (или онколога, который специализируется на диагностике опухолей кожи) с рождения. Врач регулярно проводит осмотр, фотографирует невус и при необходимости проводит дерматоскопическое исследование (осмотр с помощью специального инструмента под увеличением). Но следует сказать, что и при гигантском врожденном меланоцитарном невусе риск развития меланомы, по данным исследований, составляет порядка 5%.

Может ли развиться у детей рак кожи? Какие факторы риска кроме загара?

Кристина Орлова: Меланома и рак кожи - крайне редкие заболевания у детей. Например, в России, по официальным данным, в 2022 году было зарегистрировано более 10 тыс. случаев меланомы кожи, при этом у детей до 18 лет - лишь 19 случаев.

Часто на море можно увидеть картину: малыш голышом играет в песке или плещется в воде. Можно ли вообще маленьким детям загорать?

Кристина Орлова: Находиться голышом на открытом солнце нельзя никому - ни взрослым, ни тем более детям, так как кожа у детей более восприимчива к воздействию ультрафиолетового излучения и необходимо меньше времени, чтобы получить солнечный ожог.

Солнечные ожоги, полученные в детском и подростковом возрасте, повышают риск развития меланомы и других опухолей кожи во взрослом возрасте!

Раньше в детских садах детям проводили УФ-процедуры: всем надевали очки и несколько минут детвора "загорала" под синей лампой. Это нормально было? Или теперь ясно, что этого делать нельзя?

Кристина Орлова: Раньше считалось, что это оздоравливает организм детей, по большей части за счет выработки витамина Д, и проводили это в зимние месяцы. В настоящее время считается, что достаточно - и намного полезней - принимать профилактические дозы витамина Д.

Вы сказали, что обгорать опасно в любом возрасте. У кого самый высокий риск меланомы? Любители искусственного загара тоже рискуют?

Кристина Орлова: К факторам риска развития меланомы относят 1-й и 2-й фототипы кожи человека, доставшиеся по наследству. Это люди со светлыми или рыжими волосами, светлой кожей, голубыми или серыми глазами. Как правило, эти люди вместо загара получают солнечный ожог. Также в зоне риска люди с большим количеством (более 50-100) невусов, с наличием гигантского врожденного невуса. Надо быть осторожными и тем, у кого более 10 диспластических невусов, а также если в семье были случаи меланомы. Также риск повышен у людей, которым необходимо принимать иммуносупрессивные препараты по поводу других заболеваний.

Но наиболее мощный вклад вносит ультрафиолетовое излучение. Персональный риск развития меланомы удваивается при наличии пяти и более солнечных ожогов, полученных в течение всей жизни. Именно поэтому важно с детства защищать кожу и не сгорать.

Как отличить безопасную родинку от опасной?

Кристина Орлова: Самое надежное - это обратиться к врачу - дерматологу или онкологу. Но существует правило самостоятельного осмотра кожи.

Есть пять признаков опасной родинки:

А - асимметрия,

B - бордюр, край - неровность края,

С - color - цвет - неоднородность цвета,

D - диаметр более 5 мм,

E - эволюция - изменение в динамике цвета, размера или формы данного образования.

Это правило было предложено американским врачом Фридманом, и его применяют во всем мире.

Как лучше наблюдать за кожей, чтобы избежать проблем?

Кристина Орлова: Самое важное - всегда обращать внимание на свою кожу. И если вы видите, что появилось, например, розовое пятно или язвочка, которое не заживает более 1-2 месяцев, то это повод показать его специалисту. То же самое нужно сделать, если появилось пигментное образование, которого ранее не было, или вы заметили изменение давно существующей родинки. Я рекомендую всем, кто читает сейчас эту статью, хотя бы один раз обратиться к врачу для осмотра всех кожных покровов.

Опасны ли с точки зрения риска "перерождения" папилломы, кератомы? Возрастные пигментные пятна? Нужно ли их удалять?

Кристина Орлова: Не существует такого понятия, как "онкопапиллома". Бывают папилломы, кератомы - это абсолютно доброкачественные образования, которые не являются предшественниками рака кожи. Удалять их необходимо только с косметической целью и если они мешают человеку.

Есть разные способы удаления родинок: крио (жидкий азот), электрокоагуляция, лазер, хирургическим путем. Что безопаснее?

Кристина Орлова: Удаление подозрительных в отношении меланомы и рака кожи образований производится хирургическим путем (это может быть тотальное удаление или различные виды биопсий, но хирургически!). Такой способ позволяет правильно удалить материал и направить его на морфологическое исследование для установления диагноза.

Лазером и жидким азотом удаляются образования с косметической целью, например, папилломы или гемангиомы. Иногда при этом могут образоваться рубцы - это может быть связано и с техникой проведения процедуры, и с предрасположенностью пациента. Например, у некоторых людей склонность к формированию грубых келлоидных рубцов.

Кстати

Родинки могут указывать на гепатит и отравление

Ольга Шуппо, научный руководитель сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Grand Clinic:

- Причиной образования родинок принято считать избыточное нахождение под солнцем. При длительном прямом воздействии солнца на кожу идет накопление мелатонина, который запускает процесс пигментации.

На самом деле таких причин значительно больше. Это наследственность. Наша ДНК содержит информацию о новообразованиях и даже местах их локализации. Это может быть гормональная перестройка, в ходе которой происходит выработка гормона гипофиза в большом количестве, что провоцирует появление родинок. Еще одна причина - травмы кожи, при которых может быть нарушена выработка меланоцитов. Наконец, вирусные заболевания тоже могут стать причиной пигментации. Некоторые штаммы вирусов могут провоцировать скопление меланина и новых образований.

Остановить появление новых родинок вполне возможно. Нужно следить за гормональным фоном, потому что дисбаланс гормональной системы ослабляет иммунитет. В целом нужно следить за состоянием здоровья. Например, большое количество родинок может появиться на фоне гепатита, цирроза, при скоплении в организме тяжелых металлов, ядов.

Между тем

Приложение "Про родинки", разработанное в рамках проекта "Регион без меланомы", поможет провести визуальный анализ состояния кожи. Этот сервис может использоваться врачами в первичном звене и самостоятельно самими пациентами. Установив приложение на смартфон, можно сфотографировать свои родинки - и система подскажет, безопасны они или требуют обследования.

"Приложение "Про родинки" работает на основе двух нейросетей. При помощи искусственного интеллекта анализируется изображение родинки, то есть нейросеть детектирует родинку на фотографии, вторая - классифицирует ее по шести типам видов новообразований", - пояснил "РГ" один из разработчиков приложения, директор по развитию АИМЕД Антон Мельников.