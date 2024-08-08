Как уменьшить вредное влияние гаджетов на глаза

Пациенты не всегда могут заподозрить неладное. Проблемы сетчатки, катаракта, глаукома и возрастная макулярная дегенерация как раз относятся к таким незаметным недугам. Следовательно, необходимо регулярно проходить осмотры у специалиста.

Чтобы сохранить свои глаза здоровыми, следует воспользоваться некоторыми рекомендациями от офтальмолога. Во-первых, любую нагрузку нужно дозировать. Во-вторых, важно выполнять гимнастику для глаз. Одно из самых базовых упражнений – крепко зажмуриться на 3-5 секунд. Его можно повторить 6-8 раз, способ усилит кровообращение к глазам и расслабит мышцы.

В-третьих, необходимо правильно пользоваться компьютерами, телефонами и планшетами – держать их не слишком близко, а также не читать лежа. Кроме того, в темном помещении желательно включить лампу или неяркий светильник, чтобы не перегружать органы зрения.

В-четвертых, особую пользу принесут правильное питание и здоровый образ жизни.

А носителям контактных линз следует помнить о том, что нельзя их надевать постоянно, нужно делать перерыв, сообщает министерство здравоохранения Самарской области.

Также самарский врач-офтальмолог Татьяна Корнеева рассказала, чем опасен синдром сухого глаза.